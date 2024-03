Skull and Bones: il prezzo del gioco riceve il primo taglio in meno di un mese

Dall’epopea della “quadrupla A” alla Crociata degli Straccioni: il prezzo di Skull and Bones crolla in meno di tre settimane dal lancio

Poco prima che andassimo in stampa “l’allarme” parrebbe essere rientrato, ma il mercato fisico ha temporaneamente bastonato Skull and Bones con un poco cerimonioso taglio di prezzo. In seguito ad uno sviluppo travagliato, il secondo titolo di Ubisoft a puntare verso la… piratesca soglia richiesta in cassa si è ritrovato a dover domandare 25 dollari in meno presso i Best Buy statunitensi. Il publisher transalpino ha dovuto rispondere a più riprese in merito alla discrepanza tra il prezzario maggiorato del gioco e gli elementi da live service inseriti. In una dichiarazione alla stampa ai limiti della tracotanza, Yves Guillemot ha coniato il termine “quadrupla A” per giustificare i costi con l’ambizione del titolo.

Ubisoft’s second $70 game, Skull and Bones, has had its price slashed by $25 at Best Buy less than three weeks after its release.https://t.co/SZiOa5nEpm pic.twitter.com/rwDePuwZ9i — VGC (@VGC_News) March 4, 2024

Arrembaggi, Ambizione, Audacia, Affondamento: la “quadrupla A” di Skull and Bones non basta, il prezzo cola a picco

“Noterete che Skull and Bones è un gioco a tutti gli effetti”, esordì il vertice Ubisoft nell’intervista mirata a difendere il prezzo del gioco (con la “condanna via scarso elogio”, per usare un inglesismo). “È un titolo molto ambizioso, la cui completezza verrà presto notata dai giocatori. Davvero, si tratta di un completo titolo da tripla… quadrupla A, che sul lungo periodo darà soddisfazioni.” Ubisoft ha pubblicato una versione di prova gratuita del gioco per tutte le piattaforme su cui è disponibile. In essa, è possibile giocare al titolo per otto ore, per poi trasferire i progressi alla versione completa al momento dell’acquisto. Anche Avatar: Frontiers of Pandora, divenuto il primo gioco a sfiorare la soglia dei settanta a causa del lungo travaglio del simulatore piratesco, ha ricevuto uno sconto dopo due settimane.

