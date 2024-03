Dodge Charger 2024, prima auto elettrica

Come ci si poteva aspettare, anche l’azienda americana abbraccia il motore elettrico con la prima Dodge Charger 2024 elettrica. La nuova auto sarà disponibile sia in versione a due porte, sia a quattro porte

Siamo arrivati a quella che è stata annunciata come l’ottava generazione di Dodge Charger. Con questa nuova auto, l’azienda americana ha deciso a sua volta di abbracciare il motore elettrico. Quella che hanno annunciato è infatti quella che hanno definito la prima muscle car elettrica. Il team americano ha deciso di abbandonare il motore V8 per lasciar completamente spazio ai motori elettrici. Si tratta di un’altra azienda che, sempre per sostenere l’ambiente e l’ecologia, ha deciso di abbracciare il mondo del motore elettrico, come sta facendo anche la Porsche con la sua nuova Porsche Macan. Questa nuova Dodge Charger però ha un mix di tante cose, non solo performance.

Dodge Charger 2024 elettrica, la muscle car più veloce del mondo

Si tratta della muscle car più veloce che sia mai stata prodotta. Questa nuova auto elettrica viene proposta in due versioni. C’è quella che eroga fino a 670 CV, in grado di raggiungere i 100 km/h in 3,3 secondi, che giustifica il suo titolo di muscle car più veloce e potente del mondo. In alternativa c’è la versione R/T, più contenuta, che eroga fino a 496 CV. Questi sono i primi modelli elettrici dell’azienda e i primi a debuttare sulla piattaforma STLA Large. Entrambi hanno una trazione integrale e con la funzione Powershot possono avere 40 CV in più per circa 15 secondi nel momento in cui si attiva la funzione. Tuttavia non saranno disponibili sono le versioni con motore elettrico, infatti produrranno anche quelle con il propulsore a combustione interna, ovvero la Charger SIXPACK H.O da 550 CV e la Charger SIXPACK S.O da 420 CV, entrambe con motore Hurricane Twin Turbo l-6 da 3,0 litri.

Insomma, l'azienda abbraccia il motore elettrico ma al contempo cerca ancora di accontentare quelli legati al motore a combustione.