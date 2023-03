ECOVACS presenta le offerte per le pulizie di primavera

Con i robot ECOVACS in offerta per la primavera potrai aspirare, pulire e lavare i pavimenti e le finestre! La migliore scelta per una casa senza macchie

Secondo gli esperti, passare quotidianamente l’aspirapolvere e lo straccio aiuta a contrastare fastidiosi disturbi come rinite allergica o prurito agli occhi. È giunto il momento di ottenere un aiuto per la routine delle pulizie. I robot intelligenti e facili da usare per pulire pavimenti e finestre, di ECOVACS, sono fedelmente al nostro fianco. Premendo un pulsante nell’app o tramite istruzioni vocali, si prendono cura dei pavimenti polverosi e delle finestre sporche lasciando più tempo per godersi la primavera. Grazie al loro design, all’alta qualità e tecnologia dei prodotti, sono anche un vero e proprio richiamo per ogni casa.

Le offerte ECOVACS per le pulizie di primavera:

Cominciamo dal modello premium DEEBOT X1 OMNI. Questo multi-talento all-in-one racchiude tutte le caratteristiche di ECOVACS in un unico robot. Non solo aspira e pulisce in un solo passaggio, offre una potenza di aspirazione di 5000 pA. Inoltre è anche dotato di una stazione di pulizia OMNI in grado di lavare ed asciugare in autonomia i panni con i quali e’ passato sul pavimento. In questo modo il robot rimane sempre pulito e fresco. Grazie alla navigazione all’avanguardia, assistita dall’intelligenza artificiale, trova sempre la strada giusta! Può essere facilmente controllato a voce con l’assistente vocale YIKO. Il robot si distingue anche per il design moderno di JACOB JENSEN DESIGN, realizzato con un certo tocco estetico.

(in offerta su amazon.it) ECOVACS DEEBOT X1 OMNI, Robot aspirapolvere con funzione lavaggio, stazione di pulizia multifunzionale, autopulizia automatica, 5000pa, rilevamento ostacoli 3D, batteria 260min, assistente vocale Yiko X-TRA PRATICO: Con DEEBOT X1 OMNI, non c'è bisogno di svuotare manualmente il contenitore della polvere. La stazione ha un sacchetto di polvere sigillato monouso con una capacità di 3,2 L che assomiglia a un cassetto. Durante la carica e dopo la pulizia, la polvere viene automaticamente estratta dal robot in questo sacchetto, dal quale non possono uscire né polvere né allergeni

WINBOT W1 PRO per una visione più chiara

Senza macchie e senza preoccupazioni: il robot pulisci vetri WINBOT W1 PRO spruzza e lava automaticamente, assicurando una vista pulita e brillante. Grazie ad una migliore aderenza al vetro della finestra e al rilevamento dei bordi, passa in modo autonomo e sicuro sulle finestre. Non tralascia nessun punto: Il software intelligente calcola i percorsi di pulizia ottimali, controllabili tramite app. La pulizia delle finestre non è mai stata così comoda.

(in offerta su amazon.it) ECOVACS Winbot W1 Pro Robot Per La Pulizia Delle Finestre, Pulizia Intelligente Con Win Slam 3.0, Potenza 2800 Pa, Tecnologia Di Rilevamento Dei Bordi, ‎Bianco, 32 x 12.5 x 31 cm; 2 Kg PULIZIA SENZA IMPEGNO: Con la sua potenza di aspirazione ottimizzata di 2.800 Pa, che deve alla sua sofisticata aspirazione, il robot per finestre aderisce bene alla finestra in ogni momento. La grande potenza di aspirazione significa non solo più sicurezza, ma anche una pulizia più ferma e quindi una migliore pulizia delle vostre finestre.

E voi ? Cosa ne pensate di queste offerte di Primavera di casa ECOVACS ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).