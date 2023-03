Valheim: al momento il gioco non è previsto per PlayStation

Iron Gate Studio ha recentemente dichiarato che al momento non ci sono piani per portare Valheim anche sulle console PlayStation

Valheim è un survival fantasy in terza persona in sviluppo da parte di Iron Gate Studio. Il titolo è disponibile in accesso anticipato da febbraio del 2021 e nel corso del tempo ha acquisito una popolarità sempre maggiore. Infatti, grazie all’ottima qualità del gioco e alla costanza con cui gli sviluppatori introducono nuovi contenuti, Valheim è diventato uno dei survival più apprezzati degli ultimi anni.

Al momento se volete provare questo gioco potete farlo solamente su PC, ma in futuro anche i possessori di Xbox One e Xbox Series X | S avranno modo di giocarlo. Sfortunatamente però sembra che chi possiede solamente delle piattaforme Sony potrebbe dover attendere davvero molto prima di mettere le mani sul survival di Iron Gate Studio. La compagnia infatti ha recentemente dichiarato che al momento non ci sono piani per portare Valheim sulle console PlayStation.

Per ora Valheim non arriverà su PlayStation 4 e 5

Jonathan Smårs, il senior developer di Iron Gate Stuido, è recentemente comparso durante uno degli ultimi episodi dell’Xbox Expansion Pass Podcast. Lo sviluppatore ovviamente ha parlato del futuro arrivo del suo survival sulle piattaforme di Microsoft e purtroppo ha anche dichiarato che al momento non è prevista alcuna versione per le console PlayStation.

Se siete interessati a provare il gioco e possedete solamente un PS4 o una PS5 di sicuro questa notizia non vi avrà reso affatto felici, ma forse non tutto è perduto. Jonathan infatti ha posto molta enfasi su “al momento“, sottintendendo che in futuro il gioco potrebbe arrivare anche su PlayStation. Ovviamente per ora non c’è nulla di concreto ma, quando Valheim sarà approdato sulle console Microsoft, magari gli sviluppatori potrebbero iniziare a prendere in considerazione anche altre versioni.

Valheim è disponibile ora per PC e successivamente arriverà anche su Xbox One e Xbox Series X | S.