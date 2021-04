Prime 1 Studio: rivelato un diorama dedicato a Berserk

Prime 1 Studio ha svelato, tramite le sue pagine social, un nuovo diorama della serie Ultimate in scala 1:6 dedicato a Guts e Nosferatu Zodd di Berserk

Il diorama riprende i due personaggi impegnati in un duello all’ultimo sangue su una base innevata. Il diorama, della serie Ultimate, sarà alto circa 20″ e largo 26″. Del modello in questione, Prime 1 Studio metterà in commercio una Edizione Standard e una Edizione Deluxe, con la seconda che include un mantello rimuovigile e tre teste di ricambio per Guts. I preorder del diorama dedicato a Berserk apriranno oggi alle 03:00 PM (orario Giapponese) sul sito di Prime 1 Studio, ma il modello sarà reso disponibile soltanto tra Luglio e Ottobre 2022. Vediamo insieme i dettagli!

Prime 1 Studio ft. Berserk: i dettagli del diorama Ultimate Masterline Series

Come già detto, Prime 1 Studio ha orgogliosamente presentato il nuovo diorama della serie Ultimate Diorama Masterline Series dedicato a Berserk. In onore del creatore della serie Kentarou Miura, la casa produrrà in tiratura limitata questo enorme diorama raffigurante una sfida all’ultimo sangue tra Guts e Nosferatu Zodd nella neve. I dettagli dell’action model saranno fatti a mano dai designer della casa di produzione, e la base avrà una grandezza di 20 x 26 inches (quindi 50 x 66 cm circa). Per l’Edizione Standard, che comprende soltanto il diorama, il prezzo fissato è di 999$.

L’Edizione Deluxe invece, che comprende anche tre teste intercambiabili per Guts e un mantello rimuovibile per Nosferatu Zodd, costerà 1,099$. Entrambe saranno disponibili tra Luglio e Ottobre 2022 ma prenotabili da oggi, giovedì 15 Aprile dalle 03:00 PM in poi (orario Giapponese).

Siete curiosi di vedere di più di questo diorama Ultimate dedicato a Berserk? Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate, ecome sempre non dimenticate di seguire tuttoteK per restare sempre aggiornati sulle novità dal mondo nerd. Ciao!