Cris Tales: rivelata la data di uscita

Modus Games ha rivelato, attraverso un trailer pubblicato in rete poche ore fa, la data di uscita del gioco di ruolo Cris Tales

Gli appassionati di giochi di ruolo saranno sicuramente felici di sapere che, tra pochissime settimane, potranno dare il benvenuto ad un nuovo esponente del genere a loro più congeniale. Tramite un trailer, comparso in rete pochissime ore fa, Modus Games ha difatti annunciato la data di uscita di Cris Tales, l’RPG sviluppato da SYCK e Dreams Uncorporated.

Cris Tales: svelata la data di uscita

Il gioco di ruolo basato sui viaggi nel tempo, come riportato all’interno del video distribuito dal publisher (già responsabile di Ary and the Secret of Seasons), ha come data di uscita fissata il prossimo 20 di Giugno. Cris Tales racconta la storia di Crisbell, una ragazza che, in seguito all’acquisizione dei poteri di Mago del Tempo, sarà in grado di vedere attraverso le varie linee temporali di passato, presente e futuro. Assieme ad un gruppo di alleati, dovrà utilizzare le proprie capacità per salvare il mondo dalla perfida Imperatrice.

Oltre al potersi spostare all’interno di differenti periodi temporali, così da prendere distinte decisioni, i poteri di Crisbell potranno essere impiegati anche in combattimento, così da beneficiare di numerosi effetti. Sarà possibile, ad esempio, ringiovanire alcuni nemici, così da renderli più semplici da sconfiggere. Il gioco presenterà una componente estetica 2D realizzata a mano.

Cris Tales verrà distribuito su Xbox Series X/S, PS4, PS5, Stadia, PC e Nintendo Switch al prezzo di $39,99, e molto probabilmente per il mercato europeo verrà adotta la classica conversione 1:1 (in caso lo vogliate acquistare a prezzo scontato, date un’occhiata su Instant Gaming!).

Al momento è disponibile una demo, utile per dare una prima occhiata alla produzione. E noi di tuttoteK siamo curiosi di conoscere le vostre impressioni in merito.