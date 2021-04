My Hero Academia: ecco la nuova figure da sogno targata Prime 1 Studio

La stagione 5 di My Hero Academia è appena inziata e per celebrarla Prime 1 Studio ha preparato una figure davvero unica. Vediamola insieme

La stagione 5 di My Hero Academia, la popolare opera di Kohei Horikoshi, ha appena iniziato a regalare ai fan nuove avventure per i loro eroi della Classe 1-A. Prime 1 Studios è altrettanto entusiasta di vedere questi eroi in azione ancora una volta, lo dimostra la nuovissima figure altamente dettagliata a tema My Hero Academia. Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo e Shoto Todoroki si distinguono questa volta con la loro nuovissima statua da collezione alta ben 68,8 cm. Vediamo tutti gli altri dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

My Hero Academia: la figure di Prime 1 Studio è un vero e proprio tripudio di gioia per pochi fortunati!

Ogni personaggio di My Hero Academia è scolpito alla perfezione e mostrato con la sua magnificenza nella nuova figure di Prime 1 Studio. Il produttore offre una vastissima varietà di figure di lusso. Questa di cui vi parliamo ora, un vero e proprio diorama, dispone addirittura di teste intercambiabili extra per Midoriya, Bakugo e Todoroki.

Ogni statua ha un prezzo variabile, a seconda della personalizzazione, $ 1.799 la versione base. La deluxe con tre teste extra a costa $ 1.999 e la versione bonus deluxe che viene fornita con una testa Deku extra a $ 2.100. Ancora non è noto se la magnifica statua si vedrà qui da noi. Vi lasciamo alle parole del produttore:

“PLUS ULTRA !!!” Prime 1 Studio è orgoglioso di presentare il nostro nuovo diorama in anteprima di uno dei franchise di anime giapponesi più popolari: My Hero Academia! Il diorama presenta tre degli studenti più promettenti della UA Class 1-A: Izuku Midoriya: Deku, Katsuki Bakugo e Shoto Todoroki. La nostra statua finemente dettagliata mostra gli eroi in erba Deku, Dynamight e Shoto, i loro Quirks caratteristici in piena mostra! Deku carica il potere del One for All, Bakugo si prepara all’esplosione e Shoto dà pieno sfoggio delle sue abilità di fuoco e ghiaccio. La versione Deluxe vi consente di modificare i dettagli degli effetti di Deku, Dynamight e Shoto. Con le teste intercambiabili aggiuntive, Deku mostra la sua acuta concentrazione, Bakugo stringe i denti in previsione di un feroce combattimento e Shoto mostra il suo caratteristico aspetto calmo e distaccato. Inoltre, riceverete una testa di cambio bonus che ritrae la caratteristica esuberanza di Deku nell’essere ciò che ha sempre desiderato essere: un eroe! Questi tre campioni nascono da una base a tema UA, ancorata da un monumento in onore del più grande eroe di tutti: All Might! Questo diorama è un vero Graal per tutti i fan di My Hero Academia!

