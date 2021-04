Diamond Select Toys: tre nuove figure dedicate a Superman e Il Signore degli Anelli in arrivo

Diamond Select Toys ha appena rivelato tre nuove figure in uscita prossimamente, dedicate alla serie DC di Superman e alla serie de Il Signore degli Anelli

La casa produttrice di statue e action figures ha annunciato l’arrivo nei negozi di tre nuove figure. Le statue in questione appartengono a due collezioni decisamente diverse: la prima è un diorama di Superman della collezione DC Gallery in PVC. Le altre due figure, invece, sono dedicate alla serie della Compagnia dell’Anello, e sono dedicate a Legolas e Gimli. Quest’ultime in particolare, saranno accompagnate da un pezzo di Sauron ciascuna, oltre a tanti accessori. Ma scopriamo insieme i dettagli delle nuove statue di Diamond Select Toys dedicate a Superman e al Signore degli Anelli.

I nuovi modelli Diamond Select Toys dediati a Superman e al Signore degli Anelli: i dettagli

La prima figura presentata, come già detto, è un diorama del Superman originale. La statua, che farà parte della serie DC Gallery, è un modello alto circa 25 cm in PVC che raffigura Superman a braccia conserte pronto a spiccare il volo verso nuovi orizzonti. La statua è stata disegnata e scopita da Alterton, e sarà disponibile al prezzo di 49,99 $. Le altre due figure appartenenti al mondo di Tolkien, invece, vengono direttamente dalla Compagnia dell’Anello e appartengono all’unica serie Diamond Select Toys dedicata al Signore degli Anelli. Le figure in questione rappresentano Legolas e Gimli, entrambi nella scala dei 17 cm, dotati di ben 16 punti d’articolazione. Queste action figures sono davvero ricche di dettagli e di accessori, tra cui l’immancabile armanentario di entrambi i personaggi.

SupermanWithClouds1

LOTRShooter

Inoltre, entrambe le figure (come tutte quelle della serie) vengono vendute con un pezzo di Sauron. Una volta ottenuti tutti i pezzi della serie, i collezionisti potranno assemblare lo storico villain della serie in una statua da 33 cm circa. Gimli e Legolas sono un’opera di Gentle Giant Studios, e saranno disponibili al prezzo di 29,99 $.

Allora, vi sono piaciuti questi nuovi modelli Diamond Select Toys? Fatecelo sapere nei commenti e per ulteriori news, aggiornamenti e tanto altro ancora dal mondo nerd, non dimenticate di restare connessi su tuttoteK. Ciao!