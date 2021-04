Dune: Stellan Skarsgård e le otto ore di trucco sul set

L’attore Stellan Skarsgård ha parlato della sua esperienza sul set di Dune, film di fantascienza diretto da Denis Villeneuve

Dune è in assoluto uno dei film più attesi della prossima stagione cinematografica. L’adattamento della prima parte dell’omonimo romanzo di Frank Herbert, ad opera del regista canadese Denis Villeneuve, dovrebbe vedere la luce nell’ottobre 2021. Il film di fantascienza è uno dei più chiacchierati degli ultimi tempi, e alcune curiosità ci vengono rivelate dai suoi stessi attori.

All’interno del cast di Dune troviamo per esempio Stellan Skarsgård. L’attore svedese ha rivelato quante ore di trucco fossero necessarie per poter girare le scene in cui compare. Vediamo insieme i dettagli!

Dune: trucco e parrucco per Stellan Skarsgård

In Dune, Stellan Skarsgård interpreta il temibile Barone Vladimir Harkonnen, descritto nelle pagine del romanzo come “grossolano e immensamente grasso”. Ciò ha comportato per l’attore una trasformazione fisica davvero intensa, e ben otto ore di trucco al giorno per potersi calare nel suo personaggio. A giudicare dalle prime immagini trapelate, non è difficile comprendere il perché!

Skarsgård ha rivelato:

Ho lavorato otto o dieci giorni al film, quindi il mio personaggio non appare molto anche se si sentirà la sua presenza. Si tratta di una presenza in grado di incutere timore anche quando non dice nulla. Penso che avrete paura di lui. E sono estremamente grasso. Ho trascorso otto ore ogni giorno seduto a truccarmi. E in alcune scene sembro davvero alto perché levito nell’aria. Vi divertirete davvero molto.

A proposito della sua collaborazione con Villeneuve, si è mostrato entusiasta:

Non vedo l’ora di vedere questo film perché è Denis Villeneuve. Qualsiasi cosa faccia crea un’atmosfera che è come una danza, che puoi toccare e che ti trascina al suo interno. Non sei mai annoiato anche se fa delle inquadrature lunghe e lente. L’atmosfera è in crescendo e sei nel suo universo. Penso sarà lo stesso con questo film. Lavorare con lui è adorabile, è un uomo meraviglioso.

Oltre al protagonista Timothée Chalamet nel ruolo di Paul Atreides, anche il resto del cast è davvero stellare. Nel film troveremo Rebecca Ferguson, Oscar Isaac (che interpreteranno i genitori del giovane), Josh Brolin, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya Coleman, David Dastmalchian, Chang Chen, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Jason Momoa e Javier Bardem.

Le aspettative sono davvero altissime, e i confronti con il precedente adattamento a cura di David Lynch saranno inevitabili. A dire la verità il Dune del 1984 aveva parecchio deluso i fan: vedremo se invece la versione di Denis Villeneuve sarà capace di soddisfarci! Nel frattempo, continuate a seguirci su questa pagina per non perdervi tutte le news su cinema e serie TV!