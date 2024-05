Tiguan: nuovo modello evoluto con diesel

La terza generazione della Tiguan si rinnova nel design, nella tecnologia e nei motori, con un occhio di riguardo all’efficienza

Presentata sul mercato nel 2007 e venduta in oltre 7 milioni di unità, la Volkswagen Tiguan si rinnova completamente con la sua terza generazione. Un’evoluzione che guarda al futuro, senza però dimenticare il diesel, ancora apprezzato da molti automobilisti italiani. Il nuovo modello offre una gamma di motori ampia e versatile, in grado di soddisfare le esigenze di ogni guidatore. Tra le novità principali, il ritorno del diesel 2.0 TDI, disponibile in due varianti di potenza: 150 CV e 190 CV. Quest’ultima è particolarmente brillante e piacevole da guidare, anche su strade tortuose, grazie all’ottima trazione integrale 4Motion. Il design è più accattivante e moderno, caratterizzato da linee più aggressive e da un frontale imponente. L’abitacolo è stato completamente rinnovato e offre un ambiente spazioso e confortevole, dotato di tecnologie all’avanguardia come il sistema di infotainment con schermo touch da 12,9 pollici (a richiesta fino a 15 pollici) e il cruscotto digitale.

Guida sicura e confortevole con la nuova Tiguan

L’auto conferma le sue doti di guida sicura e confortevole, grazie a un nuovo assetto impeccabile e a sospensioni ben tarate. È inoltre dotata di numerosi sistemi di assistenza alla guida, tanto per rilassarsi su strada. Oltre alle motorizzazioni benzina e diesel, l’auto sarà disponibile anche in versione ibrida plug-in, con un’autonomia in modalità elettrica fino a 129 km. Questa versione sarà ordinabile a partire da fine giugno, mentre le prime consegne sono previste per l’estate.

Per quanto riguarda i prezzi, la nuova Tiguan parte da 39.700 euro per la versione Life 1.5 eTsi mild hybrid da 130 CV. La eTsi da 150 CV, invece, è in listino da 41.250 euro. Infine, le due varianti a gasolio: la 150 CV parte da 43.350 euro, mentre la 193 CV da 48.500 euro. Tutte le versioni sono dotate di cambio automatico DSG.

