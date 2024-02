Mazda: il motore rotativo è il futuro dell’azienda

Mazda sta impiegando energie nella ricerca e nello sviluppo, puntando molto sul motore rotativo, che per Mazda rappresenta il loro futuro: sono tanti gli investimenti che la casa automobilistica sta facendo, puntando molto su questo tipo di motore

Quando avevano annunciato una nuova auto sportiva, il team nipponico aveva già accennato al fatto che avrebbero cominciato a investire molto sul motore rotativo, il futuro di Mazda. Infatti, l’azienda punta molto sul motore rotativo Wankel, una tecnologia che ha segnato la storia del marco grazie a modelli come la RX-7 e la RX-8. Di recente il produttore ha sottolineato il potenziale del motore rotativo come generatore in veicoli elettrificati, prendendo come esempio l’MX-30 R-EV. Questo suv ibrido plug-in sfrutta un motore da 0,8 litri per ricaricare la batteria e aumentare l’autonomia da 85 km a 600 km: un enorme passo avanti per la casa nipponica. Questo successo ha spinto l’azienda a investire ancora nella tecnologia Wankle.

Mazda crede nel motore rotativo Wankle

Dal 1° febbraio, un team di 36 ingegneri, guidati da Ichiro Hirose, ha già cominciato a lavorare per far evolvere il motore rotativo. Hirose ritiene molto importante il motore rotativo e ha svelato la sua importanza per Mazda. Le dimensioni compatte di questo propulsore lo rendono ideale per implementarlo nei veicoli ibridi, mantenendo il motore come generatore. Ma il CTO ci ha comunque fatto capire che l’intenzione del brand è quello di esplorare ulteriormente la tecnologia rotativa, rendendola ben più efficace di quanto visto sulla MX-30.

Uno dei punti più importanti nell’evoluzione di questa tecnologia è la Mazda Iconic SP, una nuova auto (di cui per ora abbiamo solo il concept) che è stata esposta al Japan Mobility Show 2023. L’Iconic SP ha un gruppo propulsore con due motori rotativi in grado di funzionare con idrogeno o altri carburanti carbon-neutral. Con il suo affascinante design, una potenza di circa 370 CV e una perfetta distribuzione del peso 50:50, la Iconic SP potrebbe essere il punto da cui può svilupparsi ancora di più la tecnologia.

