Google Pixel 8a e Pixel Tablet: sono ufficiali in Italia

Google Pixel 8a e Pixel Tablet ufficiali in Italia, ecco le caratteristiche, le funzioni AI e i prezzi dei nuovi smartphone e tablet di Google

Google ha finalmente svelato i suoi nuovi dispositivi: il Pixel 8a e il Pixel Tablet. Entrambi i prodotti promettono di offrire un’esperienza utente avanzata grazie a potenti processori, fotocamere di alta qualità e funzioni AI innovative.

Pixel 8a in Italia: smartphone potente e versatile

Il Pixel 8a si presenta come un erede degno del Pixel 7a, con un design raffinato e caratteristiche all’avanguardia. Il processore Tensor G3 garantisce prestazioni fluide e veloci, mentre la fotocamera posteriore da 64MP con zoom ad alta definizione cattura immagini nitide e dettagliate in ogni condizione di luce.

Tra le funzioni AI degne di nota troviamo:

Scatto Migliore : per scattare foto perfette in ogni istante

: per scattare foto perfette in ogni istante Magic Editor : per modificare foto e video con facilità

: per modificare foto e video con facilità Gomma Magica Audio : per eliminare i rumori di sottofondo indesiderati dai video

: per eliminare i rumori di sottofondo indesiderati dai video Cerca e Trova : per effettuare ricerche rapide tracciando un cerchio su ciò che interessa

: per effettuare ricerche rapide tracciando un cerchio su ciò che interessa Funzioni di assistenza alle chiamate: come Filtro Chiamate, Trascrivi la chiamata, Aspetta per me, Chiamata Nitida e altre ancora

Il Pixel 8a vanta un display OLED da 6,1 pollici con refresh rate a 120Hz, una batteria da 4492mAh con ricarica rapida e una resistenza all’acqua e alla polvere con certificazione IP67. Il nuovo smartphone sarà disponibile in quattro colori: aloe (in edizione limitata), azzurro cielo, nero ossidiana e grigio creta. Il prezzo parte da 549 euro.

Pixel Tablet in Italia: il primo tablet di Google con Tensor G2

Il Pixel Tablet rappresenta un’innovazione nel panorama dei tablet Android. Dotato del potente processore Tensor G2, offre prestazioni eccellenti per lo streaming, le videochiamate, il multitasking e l’utilizzo di app. Il display LCD da 11 pollici con supporto allo stilo USI 2.0 garantisce un’esperienza visiva coinvolgente e produttiva.

Tra le caratteristiche principali del Pixel Tablet troviamo:

Base di ricarica con altoparlante : per trasformare il tablet in un dispositivo domestico intelligente

: per trasformare il tablet in un dispositivo domestico intelligente Google TV : per godersi i propri contenuti preferiti in streaming

: per godersi i propri contenuti preferiti in streaming Chip Titan M2 : per una sicurezza avanzata

: per una sicurezza avanzata Real Tone : per rappresentare accuratamente la tonalità della pelle nelle foto e nei video

: per rappresentare accuratamente la tonalità della pelle nelle foto e nei video 5 anni di aggiornamenti di Pixel: per un’esperienza sempre aggiornata

Il Pixel Tablet è disponibile in due colori: Grigio creta e Grigio verde. Il prezzo parte da 499 euro per la versione da 128GB e 619 euro per la versione da 256GB.

Conclusioni

il Pixel 8a e il Pixel Tablet rappresentano due importanti passi avanti per Google nel mercato dei dispositivi mobili. Con le loro caratteristiche innovative e le potenti funzioni AI, questi prodotti offrono agli utenti un’esperienza unica e produttiva.

E voi che ne pensate degli dispositivi di casa Google?