Pagani Huayra R Evo: emozioni in movimento

La Pagani Huayra R Evo, frutto del programma “Arte in Pista”, si distingue come una nuova hypercar da pista, traendo ispirazione dalla Formula Indy e dalle leggendarie vetture di Le Mans.

La Pagani Huayra R Evo rappresenta un’evoluzione estrema della Huayra R, non solo in termini di potenza, ma anche nell’ottimizzazione delle prestazioni su circuito. Grazie alla totale libertà di progettazione, senza vincoli regolamentari, gli ingegneri hanno potuto affrontare ogni aspetto dell’auto, portando a miglioramenti significativi in tutti i settori.

Aerodinamica avanzata della Pagani Huayra R Evo

L’aerodinamica della Huayra R Evo è stata rivisitata per migliorare la deportanza e l’efficienza complessiva. Il frontale presenta un layout compatto con un sistema di convogliatori d’aria integrato per ottimizzare il raffreddamento e gestire il carico aerodinamico. Modifiche come lo splitter prolungato e le pinne aerodinamiche contribuiscono a migliorare la stabilità e la performance in pista, mentre il tetto aperto incrementa ulteriormente l’efficienza aerodinamica.

Pagani Huayra R Evo: assetto e prestazioni

L’assetto della Huayra R Evo eredita soluzioni raffinate dal modello Huayra R, ma introduce anche innovazioni come l’heave damper per una gestione più precisa delle sospensioni. Il sistema di frenata è potenziato con dischi carbo-ceramici autoventilati e pneumatici P Zero Slick, assicurando prestazioni di alto livello su strada e in pista. Il motore V12-R Evo, con 900 CV di potenza e una coppia massima di 770 Nm, abbinato a un cambio sequenziale a sei rapporti, offre prestazioni straordinarie, con una velocità massima dichiarata di 350 km/h.

Innovazione tecnologica

La tecnologia avanzata è evidente anche nei dettagli, come la frizione racing a 3 dischi in metallo sinterizzato per il cambio a innesti frontali, che assicura una precisione di inserimento marcia e tempi di cambiata estremamente ridotti. La carrozzeria in fibra di carbonio sviluppata per l’Utopia contribuisce all’aumento delle caratteristiche di rigidezza, garantendo una maggiore stabilità e controllo in curva. Con un peso a secco di 1.060 kg e un carico verticale superiore al proprio peso in ordine di marcia a 320 km/h, la Huayra R Evo promette un’esperienza di guida eccezionale su pista.

Conclusioni e impatto della Pagani Huayra R Evo

In conclusione, la Pagani Huayra R Evo rappresenta un’evoluzione significativa nell’universo delle hypercar da pista, combinando prestazioni da Le Mans Prototype 2 (LMP2) con un design e una tecnologia all’avanguardia. Grazie alla sua natura senza compromessi e alla dedizione dei progettisti Pagani, questa vettura promette di offrire un’esperienza di guida senza precedenti per gli appassionati di automobilismo e collezionisti di auto d’élite.

Vi lasciamo infine con le parole che Horacio Pagani ha usato per descrivere la sua nuova creazione:

La Huayra R e il programma Arte in Pista hanno ampliato l’esperienza dei nostri clienti con il marchio Pagani oltre le nostre più rosee aspettative, offrendo una nuova opportunità anche ai proprietari di Zonda R e Zonda Revolución. La richiesta del programma Arte in Pista, in cui aficionados di tutto il mondo si incontrano per condividere la loro passione comune, ci ha portato a pensare a un’aggiunta al programma. È nostro piacere condividere con voi la Huayra R Evo, che spinge i confini delle prestazioni ancora più in là, così come le emozioni.

