Formula 1: ecco le specifiche tecniche della Ferrari SF-24

La nuova monoposto della scuderia italiana Ferrari, la SF-24, ha delle specifiche tecniche che domineranno la Formula 1 e daranno un grande vantaggio ai suoi piloti, eccole nel dettaglio

Qualche giorno fa la Ferrari ci ha sorpreso con la nuova monoposto SF-24, mostrandocela in tutto il suo splendore nelle sue prime immagini. L’ultima fatica della scuderia sembra che renderà le cose molto più facili per i piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz per la stagione 2024 di Formula 1. Non sembra che abbia grosse differenze rispetto alla SF-23, esternamente infatti ha solo un telaio leggermente più lungo, mentre il cambio l’hanno reso più corto. Se è vero che sull’estetica non ci sono chissà quali grandi differenze rispetto all’ultimo veicolo, sotto il telaio le cose cambiano totalmente.

Le nuove specifiche tecniche della monoposto Formula 1 della Ferrari SF-24

La prima novità la si nota nelle pance, che hanno un design del tutto nuovo. Le bocche di ingresso dell’aria verso i radiatori sono più sottili e strette in altezza, mentre il labbro è molto più pronunciato in avanti, replicando un po’ lo stile della Red Bull. Il cono anti intrusione laterale anteriore poi è stato abbassato, in modo tale che all’interno dell’abitacolo ci sia più spazio per il canale inferiore delle pance, che ora è molto scavato anche nella zona centrale. Questo significa che anche i radiatori sono stati leggermente sollevati. La zona finale delle pance nella parte superiore del veicolo poi c’è una vasca per far incanalare meglio l’aria verso il diffusore posteriore. Per quanto riguarda il muso, ora è più largo e meno appuntito e hanno rivisto anche lo smaltimento del calore al posteriore. Ai lati dello scarico motori si notano anche due bazooka e feritoie ai lati del motore.

La SF-24 ha voluto mantenere invece il suo sistema by pass duct che pesca aria ai lati del lato per farlo smaltire verso l’alto, ai lati dell’halo. Quest’ultimo è un’altra novità interessante, perché ha una specie di flap verticale che crea un canale d’aria. Parlando dell’aribox, il design rimane lo stesso, ovvero triangolare e molto piccolo rispetto a quelle delle altre monoposto. Invariate anche le sospensioni con il push-rod all’anteriore e il pull-rod al posteriore. Hanno cambiato però gli attacchi dei bracci, hanno posizionato il triangolo superiore più in alto e gli attacchi di quello posteriore più arretrati.

Non ci resta che aspettare e vedere come si caverà la nuova monoposto della Ferrari. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.