Hyundai Kona Hev: l’ibrido ad un livello successivo!

Hyundai ha deciso di portare l’ibrido ad un livello successivo e lo fa con la sua nuova Hyundai Kona Hev. Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata

La Hyundai Kona 2023 rappresenta un’evoluzione sorprendente nella gamma di veicoli Hyundai, con un design ancora più affilato che cattura immediatamente l’attenzione. I cambiamenti estetici includono le luminose firme a LED che attraversano sia il frontale che la parte posteriore dell’auto, mentre i fari principali sono posizionati più in basso per un look distintivo. L’interno dell’auto offre uno spazio notevolmente migliorato, con un bagagliaio generoso di 466 litri quando sono in uso tutti e cinque i posti.

Anche la zona posteriore è stata progettata per garantire comfort ai passeggeri, senza sacrificare la seduta centrale, e persino le bocchette d’areazione posteriori sono presenti, un dettaglio non sempre presente nei SUV di classe B. Inoltre, le sedute posteriori riscaldabili offrono un tocco di lusso in più. La plancia presenta un design moderno con tocchi argentati e comandi fisici intuitivi per un accesso rapido alle diverse funzioni. Il sistema multimediale, dotato di schermi da 12,3 pollici per la strumentazione e l’infotainment, è user-friendly, supporta Apple CarPlay e Android Auto, e può essere utilizzato anche come chiave per l’auto.

Hyundai Kona Hev: potenza ibrida!

Sotto il cofano, la Hyundai Kona 2023 è dotata di un motore ibrido composto da un motore a 4 cilindri da 1.6 litri, un motore elettrico e un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti, offrendo una potenza complessiva di 141 CV. Sebbene non sia orientata alle prestazioni puramente sportive, questa combinazione fornisce una guida fluida e un notevole risparmio di carburante con una media di 20 km/l.

La Kona 2023 è anche ricca di funzionalità di assistenza alla guida, tra cui il cruise control adattivo, il riconoscimento dei segnali stradali e un sistema di monitoraggio dell’angolo cieco avanzato. La gamma di prezzi inizia a partire da 34.500 euro per la variante Xline, offrendo un pacchetto di dotazioni completo già a questo livello. In definitiva, la Hyundai Kona 2023 è pronta a conquistare il cuore dei guidatori che cercano un SUV compatto con un design accattivante, un interno spazioso e un’efficienza energetica eccezionale.

Per ulteriori novità dal mondo dei motori continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it.