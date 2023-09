Audi Q8: molto di più di un restyling!

La nuova Audi Q8 si presenta al grande pubblico in grande spolvero. Un SUV di pregevole fattura e design. Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata

La nuova Audi Q8 rappresenta un’evoluzione significativa, molto più di un semplice “restyling“. Questo SUVcoupé di punta offre un design muscolare, con un singolo telaio anteriore allargato e una griglia di nuova concezione. Il paraurti anteriore presenta prese d’aria più ampie e proiettori a LED Audi Matrix HD con spot laser per firme luminose personalizzate. Nella parte posteriore, la striscia luminosa tra i gruppi ottici ora è dotata di tecnologia OLED e un inserto nero lucido più marcato. Nuovi cerchi in lega, una gamma di colori e inserti decorativi esclusivi completano l’aspetto.

Audi Q8: eleganza e potenza!

All’interno, trovate una scelta di otto inserti decorativi, nuovi materiali come il carbonio twill opaco e l’alluminio spazzolato opaco color argento, oltre a nuove tinte metallizzate come l’oro Sakhir, il blu Ascari e il rosso Peperoncino. La tecnologia non è da meno, con sospensioni pneumatiche adattive sport di serie, sterzo progressivo e sterzo integrale su richiesta. Tre motori V6 da 3.0 litri con tecnologia mid-hybrid a 48 Volt sono disponibili in Italia, compresi due diesel e un benzina, con prestazioni eccezionali. Non dimentichiamo la versione plug-in hybrid in arrivo nel 2024. Il nuovo Audi Q8 arriverà nelle concessionarie italiane nel quarto trimestre 2023, offrendo un’esperienza di guida di lusso unica che unisce stile, tecnologia e prestazioni straordinarie.

