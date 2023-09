Nintendo Switch 2: il successore dell’ibrida mostrato alla Gamescom secondo un rumor

Che si chiami Nintendo Switch 2 o meno, il prototipo della next-gen kyotense potrebbe aggirarsi alla Gamescom, stando all’ultimo rumor

Ne è passata d’acqua sotto ai ponti prima che potessimo chiamare col suo nome Tears of the Kingdom, e ora le tempistiche dei rumor ci portano a dover parlare in questi termini di Nintendo Switch 2, se è vero quanto si dice sia avvenuto alla Gamescom. Naturalmente le pinze con cui prendere quanto segue restano di rigore, ma a quanto pare la fiera tenutasi a Colonia (Germania) tra il 23 e il 27 dell’agosto appena concluso nascondeva un segreto. Il tam tam della stampa di settore straniera sta lasciando briglia sciolta alle indiscrezioni, secondo le quali la Grande N avrebbe mostrato una versione “tirata a lucido” (parafrasando) di Breath of the Wild, sebbene le voci insistano su quanto si tratti “solo di una tech demo”.

Nintendo showed off tech demos for its Nintendo Switch successor behind closed doors at Gamescom, per sources.https://t.co/kb4qV8iNKl pic.twitter.com/hLQiOJsGz7 — VGC (@VGC_News) September 7, 2023

I rumor su Nintendo Switch 2: che è successo tra le mura della Gamescom?

Sebbene non ci sia “alcunché” a suggerire che “il gioco venga ripubblicato”, sono altre le voci che circolano sulla nuova console, come ad esempio un possibile lancio nella seconda metà del 2024 per Nintendo Switch 2. Stando ad Eurogamer, poi, il colosso di Kyoto parrebbe “incline” ad anticipare i tempi, “se possibile”. L’altro rumor di cui abbiamo parlato concerne il presunto Direct di settimana prossima, per il quale i tempi di attesa per conferme o smentite saranno per fortuna più brevi. Poco prima di mandare in stampa questo articolo, VideoGamesChronicle (tweet qui sopra) ha rincarato la dose parlando di una tech demo nello specifico: nientemeno che The Matrix Awakens, lo showcase di Unreal Engine 5 che metterebbe la piattaforma al pari di PS5 ed Xbox Series X/S.

