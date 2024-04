Hyundai Ioniq 5 N, l’auto da corsa all’eN1 Cup

La Hyundai rientra in pista con la nuova auto da corsa Hyundai Ioniq 5 N. Quest’auto sportiva sarà presentata per la prima volta in un campionato a essa dedicata, ovvero la eN1 Cup.

La Hyundai ha sempre sviluppato e prodotto delle auto senza precedenti in termini di potenza e di performance. Ma ora l’azienda automobilistica giapponese vuole tornare in pista con la sua appena sfornata Hyundai Ioniq 5 N, un’auto da corsa che prenderà parte ad un campionato di gare sprint a eliminazione diretta uno contro uno. La Hyundai ha avuto più occasioni di dimostrare di essere un’appassionata dello sport, con la sua entrata in scena nella Pikes Peak International Hill Climbing. Con quest’auto l’azienda si è davvero superata ed è pronta a mostrare i suoi muscoli in un frenetica corsa in pista. Questo nuovo modello riprende la classe N1 della Elantra, ma non è stata sviluppata da un solo produttore e fornitore e questo crossover elettrico è diventato ancora più estremo.

Hyundai: un’auto da corsa più leggera

La nuova Hyundai Ioniq 5 N ha avuto alcune modifiche rispetto alla versione destinata agli utenti della strada. Questa infatti pesa 300 kg in meno, ovvero 1.969 kg. Questo peso lo raggiunge nonostante la presenza di un body kit specifico munito di paraurti aerodinamici, una grande ala posteriore e dei passaruota migliorati. Questo peso minore è caratterizzato dal cofano in fibra di carbonio, un materiale più leggero, insieme ai finestrini di policarbonato. Inoltre ha anche dei cerchi forgiati da 18″ con pneumatici slick e ha un abitacolo super spartano per contenere ancora di più il peso. Infine ha una gabbia di protezione completa e un sistema di spegnimento ad alta tensione. Altre modifiche riguardano le sospensioni regolabili con ammortizzatori a due livelli, un indicatore di alta tensione e una porta di ricarica sul retro dell’auto. Continua ad avere un cambio automatico a doppia frizione e hanno confermato anche la presenza dell’N Grin Boost, che sblocca la piena potenza per 10 secondi.

Vedremo per la prima volta al lavoro la nuova Hyundai Ioniq 5 N il 27 aprile nel primo round dello Hyundai N Festival 2024, che si terrà in Corea del Sud ll’Inje Speedium. Siete curiosi di vederla in moto? Diteci cosa ne pensate con un commento. Restate sintonizzati su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.