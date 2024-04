GP di Suzuka: Pirelli fornirà delle mescole più dure

A grande sorpresa, diversamente dalle altre stagioni degli ultimi 30 anni, in questo periodo si terrà il GP di Suzuka e per l’occasione Pirelli ha intenzione di fornire delle mescole più dure ai piloti

L’annuncio è stato molto sorprendente, considerando soprattutto che questo Gran Premio è sempre stato previsto nei mesi più freddi, quindi tra settembre e novembre. Non solo, il Circuito di Suzuka è anche visto come uno dei più importanti della stagione di Formula 1, non a caso è sempre stato il circuito decisivo che annunciava il campione del mondo della stagione. Quest’anno, però, le cose sono andate diversamente. Quest’anno il Circuito di Suzuka è diventato una delle prime tappe di questa nuova stagione, che segue a ruota il GP di Melbourne. In questo Gran Premio ci sono stati momenti scioccanti, con Max Verstappen costretto al ritiro a causa della parte posteriore della monoposto andata in fiamme. Questo ha portato quindi Carlos Sainz in pole position. Grandi sorprese, ma cosa ci aspetta ora al GP di Suzuka?

Pirelli interviene al GP di Suzuka: mescole più dure per aiutare i piloti

Non sappiamo ancora cosa succederà al GP di Suzuka, ma abbiamo una piccola anticipazione che sicuramente aiuterà, e non di poco, i piloti del Campionato. Siccome il GP di Suzuka si è tenuto sempre nel periodo autunnale, ora le cose saranno un po’ diverse rispetto al solito. Anche se c’è da dire che le temperature in questo periodo sono un tantino fuori dalla norma, con 21 gradi. Questo porta quindi la Pirelli ad intervenire, fornendo ai piloti delle mescole più dure. Fornirà infatti la C1 per le Hard, la C2 per le Medium (e questo è il tipo più consigliato dall’azienda) e la C3 per le Soft. La fornitura di questi pneumatici dovrebbe far arrivare i piloti più preparati in pista, con delle ruote che riusciranno a reggere gli sforzi in pista e ad evitare che scoppino mentre sono in gara.

Secondo voi questo intervento cambierà le sorti dei piloti? A parer nostro le ruote sono la chiave per gareggiare nel migliore dei modi.