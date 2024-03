F1: Mercedes fa spesa in casa Ferrari

Mercedes piazza due colpi importanti dalla Ferrari per quanto riguarda il mercato ingegneri di F1, infatti dal 2025 Simone Resta e Enrico Sampò lavoreranno alla corte di Toto Wolff

Mercedes risponde a Ferrari dopo il colpo Lewis Hamilton prendendo due ingegneri con grande esperienza in F1: Simone Resta ed Enrico Sampò lavoreranno nel team di Brackley dal 2025. Il primo, per anni capo progettista in Ferrari, approderà al team della Stella a tre punte nel ruolo di responsabile degli sviluppi. Il secondo, invece, andrà a dare man forte nel reparto simulazioni, più precisamente il suo ruolo sarà quello di Head of performance software applications. Simone Resta era rientrato qualche mese fa alla Ferrari dopo aver terminato il suo contratto con la Haas a fine 2023 in qualità di direttore tecnico. L’ingegnere imolese ritroverà James Allison, con cui ha già lavorato a Maranello tra il 2013 e il 2016.

F1, Mercedes fa shopping in casa Ferrari: rinforzi di livello

Per Simone Resta l’approdo in Mercedes dalla Ferrari rappresenta il quinto team differente da quando è in F1. Infatti, il classe 1970 dopo aver mosso i primi passi nell’allora Minardi passò alla Rossa, successivamente andò in Sauber e infine con Haas. L’italiano sarà il responsabile degli sviluppi, sperando di emulare i successi che il team di Brackley ha ottenuto tra il 2014 e il 2021.

Ad aggiungersi a lui ci sarà poi Enrico Sampò, cercando di puntellare un settore che in Mercedes ritengono carente, ovvero quello di respondabile del team di simulazione. Sicuramente due grandi colpi da parte della Mercedes, rispondendo così allo scippo di Ferrari che prima dell’inizio della stagione si è assicurata dell’arrivo di Lewis Hamilton nel 2025.

