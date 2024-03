F1, GP Australia 2022: quando Leclerc dominò Melbourne

La F1 sbarca a Melbourne questo weekend per il GP d’Australia. Memorabile fu la gara che si svolse nel 2022 quando Charles Leclerc si prese il suo primo e fin qui unico Grand Chelem

F1 e Melbourne vogliono dire soprattutto GP d’Australia e Charles Leclerc ne sa qualcosa. Nell’attesa di vedere azione in pista con le 20 monoposto, andiamo a ritroso nel passato alla volta della gara australiana del 2022.

Era l’anno dell’introduzione del nuovo regolamento con le monoposto ad effetto suolo. La Ferrari fece molto parlare di sè soprattutto per le forme della F1-75, uno stravolgimento ancor di più se si analizzano le macchine di quella stagione.

La scuderia di Maranello arrivava all’Albert Park da due ottime uscite. La prima, in Bahrain, aveva visto i due piloti ferraristi Charles Leclerc e Carlos Sainz compiere una memorabile doppietta ai danni di una Red Bull che non concluse nemmeno quella gara a causa di problemi di affidabilità. La seconda, invece, a Jeddah vide una battaglia serrata fra Leclerc e Verstappen conclusasi con la vittoria dell’olandese ed il monegasco in seconda posizione.

GP Australia 2022: tutti ai piedi della F1-75 di Leclerc

La stagione 2022 lasciava presagire una sorta di rinascita per il Cavallino. La realtà a cui sarebbe andata incontro Ferrari da lì in poi, però, fu ben diversa da quanto ci si sarebbe aspettato. La F1-75 era molto competitiva, una monoposto in grado di adattarsi ad ogni tipo di circuito e condizione. Lerclerc dominò in lungo e in largo quella gara, rifilando ben 20 secondi a Sergio Perez.

Dalla gara successiva ad Imola la Ferrari intraprese la via del declino, Charles concluse quella stagione al secondo posto, a 146 punti di distanza da Max Verstappen. Da lì in poi comincerà l’egemonia del team Red Bull. Ma quel giorno o all’Albert Park, la F1-75, su parole del pilota monegasco era semplicemente “una bestia”.

