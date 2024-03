Max Verstappen sta per firmare con Mercedes

Continuano ad arrivare dei grossi cambiamenti per il mondo della Formula 1 e l’ultima novità è la firma, ormai molto vicina, di Max Verstappen per entrare in Mercedes

Quello che sta succedendo in questo periodo, nel mondo della Formula 1, sta scandalizzando tutto il mondo. Questo è davvero un periodo molto particolare, che ha dimostrato che tutto è possibile e che niente dura per sempre. Se è vero che Lewis Hamilton ora è passato a Ferrari, allo stesso tempo stanno per arrivare dei grandi cambiamenti anche in casa Red Bull, specialmente dopo il caso di Horner. Per cercare di calmare le acque, perfino lo stesso Jos Verstappen vuole la tregua con il team principal, proprio per evitare che le cose possano andare ancora peggio del previsto. Ma ora le cose pare che stiano inevitabilmente per cambiare, la Red Bull sta per perdere la risorsa più grande che abbia mai avuto: Max Verstappen, che dallo stesso Johnny Herbert è ritenuto come il miglior pilota del mondo.

Max Verstappen in Mercedes è inevitabile

Considerando tutti i precedenti che ci sono stati nel team di Red Bull, e considerando soprattutto che Max Verstappen ha già avuto un incontro con Toto Wolff, sembra che il suo ingresso in Mercedes sia inevitabile. Questo vorrebbe dire ricevere una grossa perdita per la Red Bull, con Christian Horner al comando che ha iniziato a fare abuso del proprio potere e sta lentamente conducendo il suo team verso la rovina. Herbert in persona ha confessato che il comportamento del team principal si sta rivelando essere la causa principale di tutti i problemi che sta riscontrando la Red Bull e questo potrebbe condurre lentamente la scuderia a sciogliersi, o perlomeno a non essere più quello che era un tempo. L’arroganza di Horner potrebbe essere la rovina del Toro Rosso.

