Alpine A290: la nuova sportiva elettrica si mostra nei test invernali

Dopo essere stata anticipata da un concept a maggio del 2023, la nuova Alpine A290 è tornata a farsi vedere durante i test invernali, mostrando dettagli intriganti

Le recenti foto spia hanno catturato l’attenzione degli osservatori automobilistici, poiché il muletto della nuova Alpine A290 sembra presentare meno camuffamenti rispetto alle versioni precedenti. Sulle parti della carrozzeria non coperte, si possono notare scritte suggestive come “A290 Prototype”, “A New Track Rise Above Yourself” e “You’ll see me soon”, accompagnate dall’hashtag #AlpineGoesElectric. Questi dettagli lasciano presagire che la nuova A290 potrebbe rappresentare un punto di svolta nell’offerta di vetture sportive elettriche. Analizzando le immagini, emergono elementi caratteristici del design Alpine, come il paraurti anteriore dalla linea aggressiva, le minigonne marcatamente definite e i cerchi in lega che conferiscono un tocco sportivo alla vettura. Sul retro, uno spoiler e un diffusore contribuiscono a migliorare l’aerodinamica e l’estetica complessiva della piccola sportiva.

Alpine A290: cosa sappiamo della nuova sportiva elettrica

Le dimensioni della A290 sembrano rimanere fedeli al concept, con una lunghezza stimata di circa 4,05 metri. Nonostante l’abitacolo sia ancora parzialmente coperto dai teli durante i test, si possono intravedere sedili sportivi rivestiti in tessuto/pelle e un volante a fondo piatto, che conferiscono un’atmosfera sportiva e dinamica all’interno della vettura. Alpine ha mantenuto un certo riserbo riguardo alla specifiche tecniche della A290, ma si sa che la vettura sarà disponibile sul mercato a metà del 2024. Si è parlato di un’eventuale versione top di gamma dotata di un motore da 200 kW (272 CV), tuttavia, ulteriori dettagli sulla gamma motori e sulle prestazioni restano ancora da confermare ufficialmente.

L’entusiasmo intorno alla nuova Alpine A290 è palpabile, poiché gli appassionati e gli esperti del settore attendono con trepidazione ulteriori informazioni sulla vettura. La promessa di un’esperienza di guida elettrica combinata con l’eredità sportiva e l’eleganza distintiva del marchio Alpine ha catturato l’immaginazione di molti, alimentando l’attesa per il debutto ufficiale della A290 sul mercato automobilistico.

