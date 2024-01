Sul mercato dell’elettronica e, specialmente sui siti e-commerce che vengono videogiochi, si trovano moltissimi volanti per i videogiochi di guida, ma ce n’è un tipo in particolare che può incuriosire: il volante a trasmissione diretta, ma che cos’è nello specifico?

Qui su tuttotek abbiamo già parlato di volanti per le simulazioni dei videogiochi di corse, abbiamo scritto proprio un articolo sui migliori volanti per PS5 che puoi leggere cliccando qui. Però, in questa guida, non abbiamo parlato del volante a trasmissione diretta (o Direct Drive), quindi vogliamo rimediare spiegando cos’è in questa guida. Per spiegarvelo, prendiamo come esempio il volante a trasmissione diretta della Logitech, un’azienda specializzata nella produzione di personal computer e accessori. Proprio la Logitech è una di quelle aziende che produce i prodotti più gettonati per un fattore di comparazione qualità/prezzo.

Azionamento diretto | Cos’è un volante a trasmissione diretta?

In parole povere, un volante a trasmissione diretta è un volante che ha un collegamento diretto tra anello e albero motore. In pratica questo sistema rende l’esperienza di gioco più realistica, poiché il volante da una trasmissione di feedback istantaneo, senza che ci sia alcun input lag (in pratica l’azione di un comando è reattiva e risponde istantaneamente). Questo rende la guida più immersiva e quindi rende la partita a Gran Turismo, Forza Horizon o qualsiasi altro videogioco di corsa. L’unico tasto dolente, e questo è piuttosto pesante da digerire, è che questi volanti sono molto costosi, ma dopotutto c’era da aspettarselo, no? Un volante così reattivo e con queste prestazioni non poteva di certo essere economico.

Il volante migliore | Cos’è un volante a trasmissione diretta?

Per provare un volante a trasmissione diretta fatto come si deve, il Logitech G Pro Racing Wheel è il migliore che si possa trovare in circolazione. Nel set troviamo un rilascio rapido, un sistema di cambiamento magnetico e perfino la possibilità di impostare camme per una doppia frizione. Hanno lavorato molto anche sulla progettazione della tastiera e sulla schermata delle impostazioni, che permetterà al giocatore di avere sempre a portata di mano tutto ciò di cui ha bisogno. La Logitech ha anche introdotto un nuovo set di pedali e ha un design modulare, ciò significa che potrai spostare i pedali dove ti pare e piace, per avere una postazione più comoda. Puoi anche personalizzare la sensazione dei pedali attraverso una serie di molle indipendenti. Inoltre, hanno migliorato anche il rilevamento della pressione.

Quanto costa il volante Logitech? | Cos’è un volante a trasmissione diretta?

Come abbiamo già detto in questo articolo, i volanti a trasmissione diretta non sono per niente economici, ma tieni a mente che avrai alte prestazioni e un’ottima qualità di feeling nell’impugnatura del volante e nel feedback. Il volante da corsa Logitech G Pro ora è disponibile al prezzo di 1099 euro, mentre la pedaliera è venduta a parte a 389 euro. Questo tra l’altro è un prodotto universale ed è compatibile con tutte le console Sony e Microsoft, quindi PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X ed S, anche per PC.

Velocità, sono pura velocità!

Speriamo di esserti stati d’aiuto nella scelta del volante da guida per le tue partite coi giochi da corsa. Come abbiamo già detto, nel caso dei volanti a trasmissione diretta, le spese sono notevoli, ma se vuoi contenerle un po’, ci sono sempre volanti più economici, anche se con un feedback magari un po’ più lento. Sta a te decidere quale volante scegliere per rendere le tue sessioni di gioco indimenticabili!

