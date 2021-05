Chain Saw Confidential: il film sulla lavorazione di Non aprite quella porta

In arrivo una commedia nera dedicata alla lavorazione del cult horror Non aprite quella porta, dal titolo Chain Saw Confidential

Esistono alcuni film immortali, nonostante il basso budget con il quale furono realizzati e l’accoglienza contrastante a livello di critica e pubblico. È sicuramente il caso del cult horror Non aprite quella porta (The Texas Chainsaw Massacre in originale). Lo slasher/horror fu girato nel 1974 da Tobe Hooper con un budget di appena 140.000 dollari. Alla sua uscita, il film guadagnò oltre 30 milioni di dollari solo negli Stati Uniti, e diede vita a una saga ormai entrata di diritto nell’immaginario cinematografico.

Chain Saw Confidential: cosa sappiamo sul film in arrivo

La lavorazione del film di Hooper fu talmente curiosa che, stando a quanto dichiarato da Deadline, sarà fonte di ispirazione per un film, una black comedy dal titolo Chain Saw Confidential. Il punto di partenza è il libro di memorie Chain Saw Confidential: How We Made the World’s Most Notorious Horror Movie. Il libro-testimonianza fu scritto nel 2013 da uno spettatore diretto di ciò che stava accadendo sul set, nientemeno che l’attore Gunnar Hansen, interprete dello spietato Leatherface. A curare la sceneggiatura ci sarà David DuBos.

Come tutti ormai sappiamo, il capostipite della celeberrima saga slasher di Non aprite quella porta è liberamente ispirato alla vera storia del serial killer del Wisconsis Ed Gein. Un gruppo di amici in viaggio per il Texas arriva in una casa fatiscente, dove trovano una famiglia “particolare” e per niente rassicurante…

Il film indipendente fu girato per la maggior parte in una fattoria del Texas, con orari e ritmi massacranti per la troupe e il cast. Molti degli attori si infortunarono sul set, e per girare venivano spesso usati armi e sangue veri. Queste e molte altre curiosità del film saranno raccontate proprio in Chain Saw Confidential: noi non vediamo l'ora!