Recensione O11 Dynamic Mini Snow Edition: un case affascinante

In questo articolo vedremo la recensione del Lian Li O11 Dynamic Mini Snow Edition. Un case che unisce una grande passione per il design ad alcune scelte tecniche davvero interessanti! Purtroppo qualche piccolo difetto non manca, ma come scoprirete vedremo una recensione divisa fra mente e cuore

Quando si sceglie il case per il proprio PC i fattori di cui tenere conto sono davvero tantissimi. Abbiamo l’impatto estetico, i componenti da poter inserire, l’airflow e le connessioni che vengono fornite. In poche parole scegliere il miglior case che fa per noi non è mai un affar semplice. Se poi ci si imbatte in un case che è capace di stravolgere tutte le regole del gioco la cosa si fa ancora più difficile.

Quello che succede con Lian Li O11 Dynamic Mini Snow Edition è proprio questo. A causa o per merito di questo case abbiamo sfidato ogni nostro preconcetto e se non bastasse abbiamo messo in discussione anche qualche legge della fisica di base. Siete curiosi? Continuate a leggere la recensione per saperne di più.

Affascinante, elegante e adattabile | Recensione O11 Dynamic Mini Snow Edition

I tre aggettivi scelti nel titolo appena qui sopra possono da soli dare un’idea chiara dell’ultimo arrivato fra i mini case marchiati Lian Li.

Telaio in metallo, inserti in alluminio e vetro. Tre elementi che combinati con sapienza danno vita a un qualcosa che è più di un case. Questo O11D Mini è un agglomerato di design e tecnologia. La serie di filtri antipolvere, le espansioni possibili e la modularità assoluta ci permettono di fare del cabinet davvero tutto quello che ci passa per la testa (o quasi).

Il case di cui state leggendo è disponibile in due varianti colore (nero e bianco). Ovviamente la Snow Edition in nostro possesso è bianca.

Per entrambi le varianti si è scelto un vetro temprato senza alterazioni cromatiche come in altri modelli. In realtà il vetro, una volta eliminate le pellicole protettive, vi farà venire qualche dubbio sulla sua esistenza. Noi stessi di tanto in tanto ci siamo chiesti se il vetro ce lo fossimo dimenticati quando in realtà era ovviamente al suo posto.

All’interno della confezione troviamo ovviamente il nostro case, una serie di accessori per montare ogni tipo di scheda madre, un set completo di viti e un libretto d’istruzione. Nessuna ventola aggiuntiva purtroppo.

La mancanze di ventole all’interno della confezione è un vero e proprio peccato, sopratutto in considerazione del fatto che le ventole di Lian Li sono, a livello estetico, probabilmente le migliori che si possano installare su questo case.

Interessante però trovare a disposizione due selezioni metalliche per un eventuale waterblock.

Cosa troviamo all’esterno | Recensione O11 Dynamic Mini Snow Edition

Tutta la struttura è composta da metallo leggero ma solido. Con questa scelta, si è riusciti a trovare il giusto compromesso fra leggerezza e solidità.

Appena sopra ecco i LED di notifica, il tasto di accensione, ma non quello di reset e l’ingresso/uscita per microfono e cuffie. Inoltre trovano spazio tre prese USB due 3.0 di tipo A e una 3.1 di tipo C.

Una scelta che non ci piaciuta in toto è quella di aver inserito un unico jack audio da 3,5mm che da solo deve sopperire a due lavori. Se si posseggono quindi delle cuffie con jack separati bisognerà procurarsi un adattatore oppure si dovrà necessariamente utilizzare l’uscita posta sulla propria scheda madre.

La peculiarità di questo case è sicuramente il fatto di trovare due pannelli in vetro che lasciano a vista sia la parte laterale destra che il frontale. Il sistema di rimozione delle paratie in vetro è davvero ben congegnato. Per rimuovere i due pannelli in vetro basterà rimuovere le due viti che bloccano il pannello superiore e il pannello stesso. Così facendo basterà far scorrere verso l’alto i pannelli e la rimozione sarà completata.

I pannelli in vetro seguono una guida e vanno ad agganciarsi alla struttura senza alcun sistema di blocco aggiuntivo.

Tornando a parlare del pannello superiore possiamo notare il primo dei quattro filtri anti polvere. Il filtro si aggancia al telaio con una calamita. Lo stesso sistema è sfruttato anche dai due filtri posti nel pannello posteriore. Diverso il sistema scelto per il filtro posto alla base del case che si sviluppa come un cassetto.

Sempre parlando della parte superiore, è possibile installare ventole da (3) 120mm oppure (2) da 140mm. Se invece avete intenzione di montare un radiatore le misure supportate sono: 280mm e 360mm. Purtroppo però non si possono montare radiatori in top se si sceglie di utilizzare una mobo di tipo ATX. O meglio sarà possibile farlo solo con radiatori e RAM low profile.

Nella parte laterale potrete invece scegliere di montare un radiatore da 280mm oppure due ventole da 120 o 140mm.

Per quanto riguarda la parte più bassa le possibilità sono di montare un radiatore da 240 mm o da 360mm oppure tre ventole da 120 o due da 140mm.

Nei nostri test abbiamo quindi optato per montare da prima un radiatore da 360 in down e in seguito un radiatore da 280mm posto sul lato. Il resto delle ventole sono state disposte di conseguenza.

Peccato per lo slot ventole posteriore che può essere solamente da 120mm.

P1011814

P1011816



Interno e installazione

Per quanto riguarda l’interno e l’installazione siamo davanti a un case, che come avete potuto leggere, offre davvero molte possibilità anche se molto spesso si dovrà scendere a qualche compromesso.

L’installazione di una scheda madre ATX è possibile ma non sicuramente la scelta più consigliata. Per quanto riguarda gli HDD da 3,5 pollici avete davvero molte possibilità. Essi possono essere installati in un vano posto dove solitamente alloggia l’alimentatore nei case da qualche anno a questa parte. Questo è possibile in quanto l’alimentatore in questo cabinet torna a occupare uno slot nella parte posteriore superiore. Attenzione però è necessario un alimentatore con fattore di forma SFX.

Per gli HHD da 2,5 pollici potrete scegliere di utilizzare uno dei due slot citati in precedenza (sfruttando l’adattatore in dotazione) oppure scegliere di posizionarli sulla barra che taglia il posteriore del case.

A proposito di posteriore è bene citare la grande comodità di avere un case che ha molto spazio fra il pannello posteriore e il telaio dove viene installata la scheda madre. In questo modo, e con l’aiuto della barra citata in precedenza(vedi foto), il cable management sarà di gran lunga semplificato. Molto utili alla causa anche le due feritoie provviste di guaine che permettono il passaggio dei cavi nascondendo tutto il resto.

Nessun problema di sorta nell’installare schede video anche di ultima generazione. Inoltre, con un kit acquistabile a parte, viene data la possibilità di montare la vostra VGA in verticale.

In poche parole, grazie anche al sistema di gestione cavi, abbiamo potuto mantenere una pulizia estetica e allo stesso tempo abbiamo potuto lavorare in favore del già ottimo airflow.

P1011817

P1011818

P1011819

Conclusioni

In conclusione possiamo affermare che questo O11 Dynamic Mini Snow Edition è uno dei più bei case a cui abbiamo lavorato. Il fattore estetico in bella vista, ma anche le parti che si vedranno solo in fase di montaggio, è davvero notevole.

Ci dispiace molto che si debba a scendere a non pochi compromessi per riuscire a ottenere una configurazione con mobo ATX, nonostante la miriade di possibilità e le varianti che vengono offerte.

Le misure “ristrette del case” tal volta hanno messo a dura prova la nostra pazienza nel tentativo di nascondere ogni singolo cavo. Il doppio vetro unito agli anfratti ristretti ci hanno fatto scervellare non poco ma alla fine il risultato ci ha ripagato di ogni minuto speso.

In conclusione ci sentiamo di consigliare questo cabinet a tutte le persone che hanno uno spiccato senso dell’estetico e che sono pronte a sorvolare sui difetti elencati. Una volta scavalcato il muro della scelta dei corretti componenti averete un PC che difficilmente passerà inosservato.

Il cabinet O11 Dynamic Mini Snow Edition di Lian Li è un agglomerato di eleganza, bellezza e ingegneria che offre innumerevoli possibilità nonostante qualche limite che si farà perdonare a lavori ultimati.

Lian Li O11-Dynamic-Mini Tower Bianco Midi-Tower modulare in bianco · Con parte anteriore e laterale in vetro temperato · Lato e coperchio in alluminio · Per un massimo di 9 ventole · 2x 3,5/2,5 pollici e 2x 2,5 pollici · 1 USB 3.1 tipo C / 2 USB 3.0 tipo A