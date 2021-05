Migliori case ATX da acquistare | Maggio 2021

Benvenuti su tuttoteK, in questa guida all’acquisto scopriremo i migliori case ATX da acquistare, ordinati per differenti fasce di prezzo

Il case è indubbiamente uno dei componenti fondamentali per il nostro PC. Esso rappresenta la “casa” dei nostri componenti, e proprio come tale, assume un ruolo fondamentale per diversi aspetti, che cercheremo oggi di chiarire una volta per tutte. Nello specifico oggi affrontiamo la guida all’acquisto per quanto concerne la categoria migliori case ATX.

Dunque, tutti prima o poi ci siamo trovati almeno una volta dinanzi a un dilemma: “Quale case prendo per il mio pc?“. Guardando tra i vari produttori la proposta è davvero ampia e variegata, fondamentalmente bisogna solo trovare sì quello che più piace, rapportato al budget, ma anche quello che più di tutti riesce a rappresentare la giusta scelta per i nostri componenti.

Qui entriamo in gioco noi di tuttoteK. Abbiamo stilato questa prima guida di tre complessive, dove andremo a trattare i case per form-factor ( micro-ATX, tower e full tower). In questa guida ci concentreremo sui case PC ATX, suddivisi per fasce di prezzo (più una chicca finale).

Migliori case ATX da acquistare | Che parametri tengo in considerazione?

In linea generale si valuta l’acquisto del case in base al tipo di configurazione che abbiamo intenzione di realizzare. Esistono difatti varie dimensioni del case, e soprattutto dello spazio disponibile per alloggiare i nostri componenti. Se decidiamo di realizzare un custom loop ad esempio, dovremmo adottare un case che permetta l’alloggiamento di componenti abbastanza ingombranti come tanica e radiatori. Al contrario se vogliamo realizzare una build con schede madri mini ITX, potremmo adottare per dimensioni minori.

Ricordatevi inoltre di valutare il supporto in termini di ventole, dissipatore e radiatore. Ogni case, sul sito del produttore, indica quante ventole è possibile installare, e soprattutto fino a che dimensioni supporta in termini di radiatori, e di altezza del dissipatore ad aria.

Infine, escluso il design come parametro assolutamente personale, abbiamo da valutare la qualità in termini di materiali e dissipazione. Il case ha un ruolo sì passivo, ma al tempo stesso attivo, nel fornire a chi deputato alla dissipazione (le ventole) il giusto canale direzionale. Un buon case permette sicuramente un buon air flow. Grazie a numerose griglie d’areazione poste strategicamente, e soprattutto, protette da filtri antipolvere per limitare danni al nostro PC e facilitarne la pulizia stessa. In ultima battuta, possiamo considerare la qualità dei materiali come punto chiave per la scelta dello stesso, e le possibilità in termini di modifiche dell’interno.

Per concludere, abbiamo uno degli elementi più importanti da valutare, ovvero il cablaggio. Un buon case permette di effettuare anche un buon cable management, con sistemi di alloggiamento strategico dei cavi, e fessure per facilitare lo stesso. Ma vedremo nel dettaglio cosa offre il mercato per fascia di prezzo.

Migliori case ATX da acquistare | Fascia bassa e media

In questa fascia di prezzo, indicativamente tra i 50 e i 90 euro, bisogna scendere a qualche compromesso, soprattutto se ci si mantiene intorno alla soglia minima. Sicuramente i materiali fanno la differenza, la lamiera con il quale è costituito lo scheletro del case non sarà di ottima fattura e molte volte anche decisamente sottile compromettendone anche la forma se non siamo attenti nel maneggiarlo.

Oltre ai materiali un altro aspetto che purtroppo dobbiamo sacrificare è l’airflow. Sappiamo quanto quest’ultimo sia importante nei nostri sistemi per mantenerli freschi il più possibile allungando la vita dei componenti interni, ma a volte bisogna fare qualche sacrificio di fronte al budget.

Case al di sopra dei 50 euro

MSI MAG VAMPIRIC 010

Uno dei primi case targati MSI che entra in questa fetta di mercato in punta di piedi provando a conquistare i suoi fan anche per quando riguarda il mondo dei case. Questo modello monta pre-installata una ventola RGB posteriore da 120 mm. E’ sicuramente entry level, purtroppo non dotato di frontale mesh in quanto lo stesso è dotato di una striscia led RGB ma i lati del frontale sono ben areati e consentono un buon ingesso di aria fresca. Altra nota positiva, il copri PSU che rende la build molto pulita esteticamente.

Marsgaming MC8

Case che presenta una particolarità in ambito RGB, è dotato di una ventola posteriore di 120mm RGB addressable, cosi come la striscia led sempre RGB che percorre il pannello frontale. Anche questo case è dotato di copri PSU e il pannello laterale è in vetro temperato. Unica nota negativa, il frontale non-mesh, che impedisce al case di avere un airflow ottimale.

MARSGAMING MC8, Case PC ATX, Ventola ARGB 120mm, Finestra Laterale, Nero

Salendo di prezzo, sfiorando il budget limite per questa fascia, ci sembra di avere case totalmente differenti rispetto a quelli visti poc’anzi. Infatti, migliorano i materiali di costruzione (meno plasticosi) e l’airflow ne beneficia.

Case che si avvicinano al budget massimo

Corsair 275R Airflow

Case ottimo dato il frontale traforato che permette un’ottima circolazione del calore. Sono incluse 3 ventole non RGB, pannello laterale in vetro temperato e copri PSU per nascondere i cavi. I materiali sono ottimi e permette l’installazione di un AIO in maniera abbastanza comoda.

NZXT H510

NZXT è famosa per le sue linee sobrie ed eleganti. Questo case ne incarna l’essenza, offrendo una proposta in controtendenza alle navicelle spaziali degli ultimi tempi. Prodotto di qualità malgrado il frontale chiuso e il vetro temperato, unico neo, se si vuole installare un AIO nella sezione TOP, abbiamo solo una scelta, quella di montare un 120mm. In dotazione al case sono presenti due ventole da 120mm non RGB.

Cooler Master MasterBox TD500 Mesh

Ottima soluzione prodotta da Cooler Master, azienda leader per la costruzione di case. Questo è il case perfetto per rapporto qualità/prezzo, in quanto unisce il lato estetico al lato pratico. Ha un frontale in mesh, copri PSU, 3 ventole ARGB incluse e vetro temperato. Inoltre da la possibilità di montare impianti a liquido, anche custom con radiatori fino a 360mm.

Cooler Master MasterBox TD500 Mesh - Case PC ARGB con Rete Mesh Poligonale, 3 x 120mm Ventole Preinstallate, Panello Laterale in Vetro Temperato Cristallino, Configurazioni Flessibili

Migliori case ATX da acquistare | Fascia media/ medio-alta

In questa fascia di prezzo, indicativamente tra i 100 e 200 euro, i materiali scelti, le ventole che troviamo installate, la cura nei dettagli, la tipologia di porte dell’ I/O shield come la type-C, i filtri anti polvere e l’airflow sono tutti aspetti che vengono curati maggiormente. Da questa fascia in poi è possibile installare anche l’impianto a liquido custom con comodità.

Corsair 4000D

Un case che certamente non ha bisogno di presentazioni, da scegliere per la sua qualità prezzo invidiabile, e le possibilità in termini di Air-Flow. Tutto quello che c’è da sapere su questo case lo trovate nella recensione dedicata.

Be Quiet Pure Base 500DX

Elegante e funzionale, si tratta di una scelta volta alla qualità. Un best buy per chi ama il design. Anche di questo case trovate qui la nostra recensione.

Lian-Li Torre E-ATX LANCOOL II Mesh RGB

Case particolare di Lian-Li. Ha un sistema di apertura particolare che ne semplifica il lavoro per il cable management. E’ dotato di 3 ventole RGB incluse e ha un frontale mesh. Lian-Li è sinonimo di qualità e i materiali usati per questo case ne sono la prova.

Lian-Li Torre E-ATX LANCOOL II Mesh RGB Negro

Asus TUF-GT501

Case solido, dal design cattivo, dotato di 3 ventole RGB da 120mm e una ventola da 140mm non RGB, copri PSU, filtri anti polvere e spazio a sufficienza per installarci qualsiasi cosa.

Migliori case ATX da acquistare | Fascia alta

Tra i 200 e i 400 euro ci troviamo in tutt’altra categoria, tutto è portato “all’estremo”, i dettagli la fanno da padrone e possono far scegliere un case piuttosto che l’altro. Ad esempio, ci sono case che permettono l’installazione della scheda video in verticale, e tanto altro.

Altri case hanno il supporto per l’installazione della pompa per il nostro impianto a liquido, alcuni case hanno i controller pro che vengono venduti di norma separatamente. Insomma, quando si acquista questa tipologia di case, sa di comprare soltanto quello, senza dover comprare a parte fan controller e ventole RGB.

Corsair Crystal Series 680X RGB

Case particolare, con due vani separati per componentistica e alimentatore. Design moderno, con 4 ventole incluse, 3 delle quali A-RGB, in più ha la particolarità di poter installare la scheda video in verticale. La qualità dissipativa è certamente assicurata.

ASUS ROG Strix Helios RGB

Case dal carattere sobrio ma con quel tocco “tamarro” che gli dona un carattere non indifferente, completamente in metallo e vetro, con un peso specifico importante. Incluse ci sono 4 ventole da 140mm non RGB. Anche questo case ha la possibilità di installare in verticale la scheda video e il copri PSU. La sua particolarità sono le due maniglie che permettono di spostare il case in maniera agevole dato il suo peso. Dotato di filtri antipolvere.

ASUS ROG Strix Helios RGB ATX/EATX Mid, Tower Gaming Case with Tempered Glass, Aluminium Frame, GPU Braces, 420 mm Radiator Support and Aura Sync

COUGAR Gaming Conquer

Case particolare, adatto solo per sistemi totalmente a liquido. Solo così questo case può esprimere tutto il suo potenziale.

Conclusioni

La scelta del case è puramente personale. Ci sono case dalle linee sobrie come gli NZXT o quelli più “tamarri” e aggressivi come i Cougar, adatti soltanto per l’impianto a liquido, oppure le vie di mezzo proposte da Corsair e Cooler Master, con qualche exploit targato Asus. Il case è quel componente che cambieremo molto poco all’interno della nostra configurazione e magari ci si affeziona pure, data la sua scelta dettata dal gusto personale di ognuno di noi.

Questa guida sui case PC ATX verrà aggiornata molto spesso per portarvi sempre i migliori prodotti, qualora un nuovo case entrerà sul mercato, noi saremo pronti a parlarvene, e se degno di nota, lo aggiungeremo a questa guida. Fateci sapere nei commenti quale case avete, se avete uno di questi case e la vostra esperienza. Ora vi lasciamo con un case decisamente particolare.

Curiosità

Fuori da questa guida vi lasciamo un prodotto molto particolare. Rientra di diritto in questa guida sui migliori case ATX da acquistare, dato il formato standard (tower), ma la sua particolarità sta nel fatto che in questo case è possibile installare due build differenti, la primaria ATX e la secondaria mini-ITX (formato che tratteremo in una prossima guida). Si tratta del Cougar Gemini X.

Giunti alla fine di questo articolo, vi consigliamo di rimanere sintonizzati sulle nostre guide all’acquisto, per rimanere sempre aggiornati.