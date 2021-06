Al WitcherCon nessun annuncio su un nuovo The Witcher

Se speravate in un nuovo titolo dedicato allo strigo più famoso dei videogiochi, dovrete abbassare le vostre aspettative. Infatti, nessun nuovo The Witcher verrà annunciato durante il WitcherCon

Molti anni sono passati dall’uscita di The Witcher 3. Sicuramente il titolo della trilogia più apprezzato dai fan. A seguito dell’elevato interesse dimostrato per questo ultimo titolo, così come per la recente serie tv targata Netflix, CD Projekt Red in collaborazione con Netflix ha annunciato un evento celebrativo online. Il WitcherCon si terrà il giorno 9 luglio e verrà trasmesso in streaming sui canali ufficiali delle due aziende; in occasione di questo speciale evento, è stato dichiarato che non verrà presentato nessun nuovo gioco o seguito di The Witcher.

Nessun nuovo The Witcher verrà presentato durante il WitcherCon

CD Projekt Red aveva promesso a suo tempo che la lavorazione sul prossimo titolo di The Witcher sarebbe cominciata subito dopo il lancio di Cyberpunk 2077. Per questo motivo, nonostante i problemi avuti con Cyberpunk, questo dovrebbe essere un buon momento per saperne di più sul futuro della saga videoludica di The Witcher. Anche perché, come detto, tra poco è l’ora del WitcherCon, un’evento online dove verrà mostrato parecchio materiale sul dietro le quinte, sia della serie tv, ma soprattutto dell’ultimo capitolo Wild Hunt.

Tuttavia, i fan dovranno abbassare le aspettative. Infatti, in calce alla pagina principale dello stesso WitcherCon viene ribadito che non verrà fatto nessun nuovo annuncio riguardante un prossimo capitolo di The Witcher. Questo non dovrebbe sorprendere. Per ora, sembra infatti che la compagnia si stia concentrando su Cyberpunk, in particolare per aggiustare il gioco, oltre che per sviluppare i prossimi DLC e per ottimizzare le versioni next gen. Se ben ricordiamo, CD Projekt aveva dichiarato che sarebbero cominciati i lavori per diversi titoli AAA solo nel 2022.

