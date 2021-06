Dead Space: il game designer di Assassin’s Creed Valhalla lavorerà al nuovo gioco?

Il game director di Assassin’s Creed Valhalla si è unito allo studio che si suppone stia sviluppando il nuovo gioco della saga di Dead Space

Eric Baptizat, già game director per Assassin’s Creed Valhalla, ha lasciato Ubisoft per unirsi al team di sviluppo di EA Motive, che si suppone stia realizzando il nuovo gioco della saga di Dead Space. L’amata saga videoludica, che unisce elementi di fantascienza con un gameplay tipico del survival horror, è ferma da quasi un decennio ma, di recente, alcune indiscrezioni hanno rivelato che un suo ritorno potrebbe essere annunciato a breve.

Dead Space: ecco perché Baptizat potrebbe essere il game designer del nuovo gioco

Eric Baptizat ha lasciato Ubisoft per unirsi a EA Motive lo scorso Aprile. Quest’ultima, secondo delle voci che mancano di ufficialità, potrebbe al momento essere al lavoro proprio sul nuovo gioco della saga di Dead Space: non c’è bisogno di un particolare sforzo di immaginazione per dedurre che possa esistere una correlazione tra l’assunzione di un noto game designer e lo sviluppo del titolo di rilancio di un noto franchise. In ogni caso, ci si aspetta di avere notizie sul titolo in occasione del prossimo EA Play Live; sapremo quindi piuttosto presto quanto c’è di vero dietro a queste indiscrezioni.

Nei 16 anni di lavoro presso Ubisoft, Eric Baptizat ha collaborato alla realizzazione di numerosi videogiochi e, in particolare, è stato attivo nello sviluppo di alcuni titoli della saga di Assassin’s Creed. Come si è detto, di recente è stato il game director di Valhalla, mentre in precedenza si è dedicato con varie mansioni sia a Origins che a Black Flag.

Continuate a seguirci su tuttoteK per rimanere aggiornati su tutti i migliori videogiochi in uscita. Se invece siete interessati ad acquistare un titolo, vi suggeriamo di dare un’occhiata al vasto catalogo di Instant Gaming.