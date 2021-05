Migliori schede madri per PC da acquistare | Maggio 2021

Questa guida mensile all’acquisto di una scheda madre non sarà divisa per fasce di prezzo ma per categorie, in base al socket utilizzato. In ogni categoria vi indicheremo le migliori schede madri per PC da acquistare in base al vostro budget

Argomento, quello di questa guida, non facile da affrontare. Spesso la scelta della migliore scheda madre genera confusione, a causa dei vari chipset e socket. Cerchiamo dunque di consigliarvi, per ogni socket, la scelta migliore rispetto alle vostre esigenze.

Migliori schede madri per AMD Ryzen Threadripper

Piattaforma dedicata alle CPU top gamma di AMD.

Dimensione ATX – TRx40

MSI X399 SLI Plus Scheda Madre, Nero MSI X399 SLI Plus è l’alternativa di fascia media proposta da MSI per AMD Ryzen Threadripper. Ottima sotto ogni fronte, leggermente meglio della Strix in quanto a capacità di OC.

MSI MEG X399 CREATION Scheda Madre DDR4, SATA3, Dual GbE/ac WiFi, USB3.1 MSI MEG X399 CREATION è la soluzione top di gamma per le CPU AMD Ryzen Threadripper. Ottima in tutto, si configura come la soluzione migliore per queste CPU grazie alle sue 19 fasi di alimentazione.

Dimensione M-ATX – x399

MB ASRock X399M Taichi TR4 M-ATX DDR4 Retail ASRock X399M Taichi è la sola scheda madre di questo formato per CPU AMD Ryzen Threadripper. Ottima in tutto, non fa rimpiangere una scheda di formato maggiore. Regge bene anche il 32 core 2990WX!

Migliori schede madri per AM4

Questo socket è il più recente rilasciato da AMD, con supporto alle nuove CPU Ryzen.

Dimensione ATX

Gigabyte X470 Aorus Ultra Gaming Scheda Madre ATX, Nero Soluzione interessante che offre le prestazioni del chipset X470 ad un prezzo abbordabile.

Dimensione m-ATX

Dimensione ITX

Migliori schede madri per AM3+

Questo socket ha un sacco di chipset a disposizione, è tuttavia il più vecchio disponibile sul mercato. Le CPU che si possono montare su di esso sono quelle appartenenti alla famiglia AMD FX.

Dimensione ATX

GIGABYTE GA-970A-DS3P AMD 970 Socket AM3+ ATX Scheda Madre GA-970A-DS3P, DDR3-SDRAM, DIMM, 1066,1333,1600,1866,2000 MHz, 1.5 V, 32 GB, AMD Poco da dire, se non che è la scheda che ci sentiamo di consigliare. Formato ATX, dispone di tutto il necessario per un’ottima esperienza lavorativa e di gaming. Buone le prestazioni in overclock. Attenzione al prezzo, la piattaforma è in fase di dismissione ci potrebbero essere terribili oscillazioni.

Migliori schede madri per FM2+

Questo socket consente di montare le famose APU AMD, che hanno la peculiarità di implementare un’ottima GPU integrata.

Dimensione m-ATX

Migliori schede madri per Intel 1150

Il socket delle CPU Intel di precedente generazione! Tanta carne al fuoco, tante fasce di prezzo. Vi consiglieremo in base alle dimensioni del vostro case. Prezzi stabili questo mese. In fase di dismissione. Resta a disposizione solo qualche scheda H81: chipset non molto prestante e sicuramente non adatto a molti usi.

Dimensione ATX

Migliori schede madri per Intel 1151

Il socket delle CPU Intel di settima generazione. Tante fasce di prezzo. Vi consiglieremo in base alle dimensioni del vostro case.

Dimensione ATX

ASUS ROG MAXIMUS IX HERO Scheda Madre, Intel Z270 ATX, Aura Sync, Dual M.2, Front USB 3.1 e Type A+C Premesso che una scheda simile è tanto bella quanto costosa, è semplicemente il meglio che potete avere senza svenarvi troppo per fare overclock in tutta serenità con la vostra CPU. La serie ROG è nota per le prestazioni eccellenti, questa scheda non fa eccezione!

Dimensione m-ATX

Gigabyte GA-H270-HD3 LGA1151 ATX scheda madre Scheda in formato ridotto, con un prezzo abbordabile. Pensata per soluzioni discretamente leggere dove la CPU non necessita di overclock.

Dimensione ITX

Asus Z170I Pro Gaming Scheda Madre, Nero Overclock e formato super ridotto? Si può fare ma, attenzione, solo una scheda video per volta!

Gigabyte GA-H270N-WIFI Scheda Madre, Interfaccia mITX, Socket Intel 1151, Nero Proposta ITX per chi non è interessato all’overclock. Una sola scheda video, niente Cross fire o SLI. Attenzione alla sua bassa reperibilità.

Migliori schede madri per Intel 1151-v2

Il socket delle nuove proposte Intel di ottava e nona generazione in arrivo a brevissimo sul mercato. Stesso socket ma elettronica diversa. Attenzione quindi alla compatibilità. Attenzione agli aggiornamenti del bios sulle schede z370 e h370: le CPU di nona generazione sono compatibili solo in seguito ad un aggiornamento.

Dimensione ATX

Dimensione m-ATX

Dimensione ITX

Migliori schede madri per Intel 2066

Il nuovo socket delle CPU Intel di fascia estrema di nuova generazione. Da 4 core fino a 18 grazie alla serie Intel Core i9, per raggiungere il massimo delle prestazioni. Meglio lasciar perdere la compattezza e puntare solo alle soluzioni ATX!

Dimensione ATX

Msi X299 Raider Una delle soluzioni “entry” level su questo nuovo chipset. Offre un ottimo compromesso prezzo/prestazioni su questa nuova piattaforma.

Gigabyte X299 DESIGNARE EX scheda madre LGA 2066 Intel® X299 ATX Soluzione TOP gamma di Gigabyte per Intel x299. Per chi vuole il meglio del meglio, con un occhio al portafoglio.

Migliori schede madri per PC da acquistare, appuntamento al prossimo mese!

Spero che questa guida vi sia stata d’aiuto e ricordo che sarà aggiornata mensilmente. Per qualsiasi dubbio o suggerimento vi invito ad usare il box dei commenti sottostante.

PS: ricordate di scegliere anche una fra le migliori CPU e una fra le migliori schede video!