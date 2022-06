Recensione EKSA E5000 Pro: cuffie Star Engine da gaming

In questa recensione testeremo le nuovissime EKSA E5000 Pro, ultime uscite in casa EKSA in ambito cuffie da gaming, con un suono surround 7.1 e con tecnologia ENC avanzata

EKSA, azienda specializzata nella produzione di cuffie e mouse da gaming, ha lanciato il suo nuovo prodotto le cuffie da gaming E5000 Pro. Progettate per i giocatori più esperti, queste cuffie 3 in 1 tirano fuori il meglio di se grazie a un audio surround coinvolgente da 7.1.

Con i padiglioni extra large sono davvero confortevoli anche durate lunghe sessioni di gioco. Ho avuto il piacere di provarle per qualche settimana e ne sono rimasto assolutamente colpito. Scopriamole insieme nel dettaglio in questa recensione.

Specifiche tecniche

Diametro altoparlante : 50 mm

: 50 mm Sensibilità : 112db 3db

: 112db 3db Gamma frequenza : 20Hz-20KHz

: 20Hz-20KHz Peso : 325 g

: 325 g Lunghezza cavo : 1,5 m

: 1,5 m Lunghezza cavo tipo C : 1,5 m

: 1,5 m Cavo Jack : da 3.5 mm

: da 3.5 mm Prolunga da USB a USB-C : da 1,5 m

: da 1,5 m Sensibilità microfono : -42dB +/- 3dB

: -42dB +/- 3dB Consumo massimo di corrente : 0,5 mA

: 0,5 mA RGB: Sì (pulsante di accensione/spegnimento RGB)

Packaging e design | Recensione EKSA E5000 Pro

La confezione di colore viola è fatta in cartone, abbastanza grande, risulta molto ben fatta e un ottimo biglietto da visita sull’azienda. Sulla confezione sono scritte tutte le informazioni più importanti e le cuffie internamente rimangono ben protette. All’interno troviamo tutto il necessario. Le cuffie, un microfono staccabile e la sua copertura in schiuma, la comoda sacca in velluto per il trasporto, un cavo USB-C (una buona cosa), una prolunga da USB a USB-C da 1,5 m e il manuale d’istruzioni.

Eksa ha fatto un ottimo lavoro in fatto di materiali e design. Gli aspetti che mi hanno convinto di più sono il design e la comodità. Le cuffie hanno un design Star Engine fantascientifico molto interessante. Danno la sensazione d’immergerti ancora di più nel mondo di gioco. Prevalentemente di color nere e verdi, su entrambi i padiglioni troviamo una griglia in metallo arrotondata, al suo interno troviamo una retroilluminazione RGB di colore verde.

Molto comodi e avvolgenti i cuscinetti dei padiglioni extra large in memory foam. Le ho trovate particolarmente comode anche dopo lunghe sessioni di gioco, anche l’archetto regolabile sopra la testa risulta essere molto ben curato e comodo grazie alla morbida schiuma.

Nel padiglione sinistro troviamo alcuni tasti davvero utili, Troviamo la rotellina per la regolazione del volume e il tasto per disabilitare il microfono. Il pulsante multifunzione che consente di cambiare la modalità audio, passando dal suono surround, alla modalità gaming, stereo o musica.

Inoltre questo tasto abilità o disabilita l’illuminazione RGB tenendolo premuto per 3 secondi. L’attacco per il microfono e il connettore per il cavo di tipo C da 1,5 m. Le cuffie sono alimentate automaticamente se collegate, quindi non c’è un tasto per accenderle o spegnerle.

Come si sentono? | Recensione EKSA E5000 Pro

Eccoci giunti alla domanda cruciale, come si sentono le nuove EKSA E5000 Pro? Io le ho provate per più di una settimana su varie piattaforme tra cui PS5, Nintendo Switch e Pc. Grazie al potente driver da 50 mm il suono surround 7.1 offre un esperienza davvero avvolgente e impressionante.

Con una resa dei bassi migliorata, un audio posizionale accurato e segnali di prossimità, queste cuffie offrono un vantaggio tattico in alcuni videogames, facendovi sentire al meglio i passi silenziosi dei nemici, assicurandoti che nessuno ti si avvicini di soppiatto. Infatti sul sito ufficiale di EKSA è possibile scaricare il driver per un esperienza ancor più personalizzabile su PC (supporto solo per Windows).

Inoltre, le cuffie hanno due microfoni, uno per la riduzione del rumore ambientale e l’altro per le chiamate e le chat vocali. Grazie al chip ENC può offrire un’esperienza di comunicazione vocale in game davvero pura e chiara. Mentre la tecnologia di cancellazione del rumore ambientale produce una potente cancellazione del rumore di fondo fino al 96% e una nitidezza della voce impeccabile.

Conclusioni e prezzi

EKSA E5000 Pro è un prodotto tutto sommato positivo e mi ha lasciato particolarmente soddisfatto. Sicuramente adatte a chi ha già qualche esperienza sulle spalle, ma anche consigliate a chi si approccia per la prima volta al mondo del gaming. Ritengo che a questo prezzo intorno ai 55€ scontante sul sito ufficiale di EKSA, sia difficile trovare delle cuffie con queste caratteristiche e peculiarità. Unica pecca la mancanza di connettività Bluetooth.

Cosa ne pensate di queste nuove EKSA E5000 Pro? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram e di restare connessi su tuttotek.it.