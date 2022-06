Franco Battiato: arriva il film sul concerto omaggio all’Arena di Verona

Lo straordinario concerto dedicato al compianto Franco Battiato all’Arena di Verona rivive grazie a uno speciale film: scopriamo tutto a riguardo

Il 21 settembre 2021 si è tenuto, nella splendida location dell’Arena di Verona, uno speciale concerto dedicato a Franco Battiato, venuto a mancare il 18 maggio 2021. Ora, quell’indimenticabile concerto diventa anche un film grazie alla regia di Pepsy Romanoff e alla produzione di International Music & Arts ed Except: scopriamo tutte le informazioni riguardo questo evento speciale.

Invito al viaggio – Concerto per Franco Battiato: tutte le informazioni sul film

Il concerto in onore del cantautore siciliano rivive in Invito al viaggio – Concerto per Franco Battiato. Un film che verrà distribuito nelle sale cinematografiche il 20, 21 e 22 giugno da Adler Entertainment e che ripercorrerà quella grandissima serata dove i più grandi artisti della musica italiana hanno omaggiato Franco Battiato interpretando i brani più grandi della sua carriera.

Dietro al progetto c’è un grande nome della scenografia musicale italiana come Pepsy Romanoff, fondatore con Maurizio Vassallo della casa di produzione Except e fautore di oltre 300 produzioni video incentrate sul mondo della musica, dai live show ai videoclip. Il suo nuovo lavoro dunque riguarda la narrazione di uno dei concerti più amati del 2021, che quindi verrà rilasciato in via eccezionale per tre giorni al cinema.

I protagonisti del concerto per Franco Battiato

Invito al viaggio dunque ripercorrerà tutta la serata dedicata a Franco Battiato, che ha visto la partecipazione di tantissimi ospiti. Sul palco sono saliti una sfilza di artisti, da Alice, che deve praticamente tutta la sua carriera all’artista catanese, alla conterranea Carmen Consoli, passando per giganti della musica italiana come Jovanotti e Gianni Morandi. Sul palco ad arricchire la serata ì stata allestita anche un’orchestra di primissimo livello, formatta dalla Filarmonica dell’Opera Italia Bruno Bartoletti, con la direzione di Carlo Guaitoli e l’accompagnamento dei musicisti che hanno seguito l’ultimo tour di Battiato ovvero Angelo Privitera, Osvaldo Di Dio, Antonello D’Urso, Andrea Torresani e Giordano Colombo.

Due dei grandi protagonisti della serata, legati a filo stretto a Battiato come Luca Madonia e Giovanni Caccamo, hanno raccontato le emozioni della serata, testimoniando la magia e l’atmosfera vibrante che si è respirata quella sera. La musica di Battiato ha risuonato una notte ancora all’Arena di Verona ed è pronta a farlo di nuove per tre giornate evento col film Invito al viaggio – Concerto per Franco Battiato. In attesa di vedere in sala la pellicola, in fonda all’articolo è possibile visualizzare il trailer.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.