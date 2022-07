MONTECH lancia il case ATX ad alto flusso d’aria SKY ONE LITE con 3 ventole preinstallate, scopriamolo insieme in questo articolo

MONTECH, un marchio innovativo di componenti e periferiche per PC, annuncia lo SKY ONE LITE. L’ultimo nato della serie SKY offre prestazioni di raffreddamento di alto livello a un prezzo conveniente, grazie a un pannello frontale a maglia fine, 3 ventole da 120 mm ad alto flusso d’aria preinstallate e un design antipolvere.

Lo SKY ONE LITE è dotato di caratteristiche moderne e funzionali come un pannello frontale ARGB rimovibile a connessione rapida, I/O superiore che include una porta USB Gen 2 Tipo C e un pannello laterale in vetro temperato facilmente orientabile. Inoltre, per la prima volta, è disponibile l’edizione Frost White, completamente bianca, con filtri antipolvere bianchi, gommini e viti argentate. Lo SKY ONE LITE è disponibile nei colori Black a 69,99 dollari (68,30 euro) e Frost White a 72,99 dollari (71,23 euro).

Prestazioni di alto livello

Il design dello SKY ONE LITE offre il miglior flusso d’aria per i PC di fascia alta. Nella parte anteriore, il pannello a maglia fine è costituito da fori di 1,5 mm di diametro distanziati di 2,25 mm l’uno dall’altro, che offrono un rapporto di area aperta del 40,3% per un flusso d’aria più elevato e impediscono alla polvere di entrare nel case.

Oltre alle aperture illimitate nella parte superiore (filtrata) e posteriore del case, 3 ventole preinstallate da 120 mm ad alto flusso d’aria (2 nella parte anteriore, 1 nella parte posteriore) garantiscono prestazioni di raffreddamento ideali. Gli utenti hanno anche la possibilità di potenziare il raffreddamento con 3 ventole da 120/140 mm o un radiatore da 360 mm nella parte anteriore, 2 ventole da 120/140 mm o un radiatore da 280 mm nella parte superiore, 2 ventole da 120 mm sopra la copertura dell’alimentatore e 1 ventola o radiatore da 120 mm nella parte posteriore.

Pannello anteriore e I/O convincenti

Il pannello frontale bilancia funzionalità ed estetica. Oltre al design a maglia fine, il pannello presenta una striscia luminosa a 18 LED ARGB incorporata al centro e un logo MONTECH retroilluminato ARGB nella parte superiore. L’alimentazione avviene tramite un pad di contatto, il che significa che non ci sono cavi fastidiosi e che il pannello può essere facilmente rimosso.

Nella parte superiore del telaio, gli utenti possono trovare i pulsanti di controllo dei LED per cambiare rapidamente tra i 21 effetti luminosi integrati o passare il controllo dell’illuminazione al software RGB della scheda madre. Nella parte superiore del pannello frontale, lo SKY ONE LITE offre una moderna gamma di I/O, tra cui 2 porte USB 3.0, 1 porta audio e 1 porta microfonica, oltre a 1 porta USB 3.1 Gen 2 Type-C.

Vetro temperato incernierato e compatibilità hardware

Per esporre il PC in modo elegante, il lato sinistro dello SKY ONE LITE è dotato di un pannello in vetro temperato con un design a zero fori per migliorarne la robustezza. Montato su cerniere, il pannello può essere rapidamente aperto e persino rimosso per un accesso completo e sicuro all’hardware di fascia alta del PC, che include il supporto per schede grafiche fino a 350 mm di lunghezza, dissipatori per CPU fino a 170 mm di altezza, PSU ATX fino a 180 mm e fino a 3 SSD da 2,5″ e 2 HDD da 3,5″.

Edizione Bianco Ghiaccio

Lo SKY ONE LITE è disponibile nell’edizione Frost White, un design completamente bianco all’interno e all’esterno. Lo chassis ha un rivestimento bianco di alta qualità, più bianco rispetto ai case bianchi standard. L’interno è caratterizzato da gommini bianchi, ventole bianche e filtri antipolvere bianchi. All’esterno, lo SKY ONE LITE presenta un telaio bianco, una linguetta bianca per il pannello di vetro laterale e viti argentate.

Prezzi e disponibilità

Il MONTECH SKY ONE LITE è disponibile presso MicroCenter. L’edizione SKY ONE LITE Black ad un prezzo di69,99 dollari (68,30 euro) e Frost White a 72,99 dollari (71,23 euro).Per maggiori informazioni visitate il sito internet dedicato.

