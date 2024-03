Manca poco meno di un mese, siamo quasi arrivati al fatidico giorno che si avvicina sempre di più. Presto sarà presentata la nuova Alfa Romeo Milano, in uscita il 10 aprile 2024

Se pensiamo ad una grande azienda automobilistica italiana storica, che non sia Ferrari, è la unica e sola Alfa Romeo, una delle aziende più nominate, amate e famose al mondo in fatto di produzione di motori italiani. Tra pochissimi giorni, precisamente il 10 aprile 2024, vedremo la nuova Alfa Romeo Milano, in uscita direttamente il giorno dello streaming che potete trovare qui sotto. Ci sono anche altre sorprese in serbo per noi, tra cui delle nuove Stelvo e Giulia per il 2026, ma quello che aspettano in molti è proprio il SUV di serie B. Questo modello sarà il primo con il powertrain 100% elettrica nella storia del gruppo Stellantis. Il SUV verrà messo in mostra in diretta streaming alle ore 17, vi linkiamo subito la diretta con il countdown.

Milano, il cuore della nuova Alfa Romeo in uscita

Dal messaggio che possiamo leggere del gruppo di Alfa Romeo, possiamo capire l’importanza della città di Milano per l’azienda, che rappresenta il loro cuore pulsante. L’azienda è nata 113 anni fa proprio in questa città e sottolinea il rapporto simbiotico che c’è tra Milano e Alfa Romeo. Al momento non sappiamo ancora molto, ma sappiamo che avrà una lunghezza di 430 cm e sfrutterà un’architettura versatile che permetterà di implementare le tecnologie moderne. Quest’auto è importantissima non solo perché è la prima del gruppo Stellantis al 100% elettrica, ma anche perché avrà un prezzo molto contenuto rispetto alla norma, un incentivo per spingere anche la clientela più giovane ad acquistare quest’auto. Sotto il cofano ci dovrebbe essere una Q4 Hybrid accanto al motore elettrico, un motore turbo benzina ciclo Miller da 136 CV e un secondo motore elettrico da 20 kW. L’auto dovrebbe aggirarsi sui 30.000 euro.

Che ne pensate? Curiosi di vedere l’ultima fatica di Alfa Romeo? Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti e molto altro dal mondo dei motori.