Corsair M75 Air Wireless: ecco il nuovo mouse da gaming

Scopriamo il nuovo mouse da gaming ammiraglio di casa Corsair, ovvero l’M75 Air Wireless, già da subito dichiarato “definitivo”

Corsair, azienda leader nella produzione di accessori e dispositivi a prestazioni elevate dedicati a gamer e content creator, ha annunciato il lancio del nuovo mouse wireless ultraleggero dedicato ai giocatori FPS di massimo livello: M75 Air Wireless. Sagomato con una forma moderna e sinuosa per garantire il massimo del comfort e del controllo, M75 Air vi accompagnerà alla vittoria durante ogni battaglia.

Dimensioni e peso | Corsair M75 Air Wireless

Grazie alla sua forma simmetrica meticolosamente progettata da zero, M75 Air vuole imporsi all’interno delle classifiche dedicate ai mouse da competizione. Attraverso un processo rigoroso, ogni contorno, perimetro ed alloggiamento dei pulsanti è stato diligentemente ridefinito fino a ottenere la forma ottimale.

L’incredibile peso di soli 60 grammi lo rende il dispositivo più leggero che Corsair abbia mai realizzato e vi consente di sfruttare appieno movimenti agili e fluidi. Tutto ciò che è stato ritenuto assolutamente superfluo per il gaming FPS da competizione è stato rimosso ed anche i giocatori più esigenti saranno in grado di sperimentare ed apprezzare in prima battuta la straordinaria combinazione di forma e leggerezza di M75 AIR.

Sensore ottico e tecnologia di alto livello | Corsair M75 Air Wireless

Con M75 AIR spostarsi e mirare è un gioco da ragazzi: i vostri avversari non sapranno nemmeno cosa li ha colpiti. I piedini 100% PTFE offrono una scorrevolezza incredibile su qualsiasi superficie di gioco, evitando di intralciare in alcun modo i movimenti del mouse. Un sensore ottico ultrapreciso Corsair Marksman da 26.000 DPI rileva senza problemi anche gli spostamenti ed i micro-movimenti più impercettibili.

La tecnologia di alto livello di M75 AIR vi consente di trasporre sullo schermo le azioni compiute dalla vostra mano in maniera fulminea. I pulsanti Corsair Quickstrike con ritardo nullo e gli switch ottici dei pulsanti sinistro e destro registrano gli input a velocità stratosferica, trasmettendoli poi senza interruzioni grazie alla tecnologia SLIPSTREAM WIRELESS oppure via Bluetooth. Una batteria di lunga durata vi permette di giocare fino a 100 ore consecutive. Inoltre, in modalità cablata USB, potete continuare a giocare anche quando il vostro mouse si sta ricaricando.

Per celebrare questo lancio, sarà disponibile in esclusiva sul negozio online di Corsair una quantità estremamente limitata di uno speciale M75 AIR Launch Edition. Caratterizzato da uno splendido colore giallo brillante, questo bundle M75 Air Launch Edition include un mouse pad in edizione limitata, piedini per il mouse in vetro ad alte prestazioni e grip aggiuntivi opzionali. Con M75 AIR, potrete tenere nel palmo della vostra mano il mouse più veloce e più potente per il gaming FPS.

Disponibilità, garanzia e prezzi

Il mouse gaming Corsair M75 Air Wireless è ora disponibile presso il negozio online Corsair. Il mouse gaming Corsair M75 Air Wireless è coperto da una garanzia di due anni ed è supportato dall’assistenza clienti. Il prezzo a cui verrà presentato questo mouse sarà di circa 150€.

Cosa ne pensate di questo mouse?