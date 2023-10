Il Samsung Galaxy A14 è lo smartphone perfetto per i vostri genitori a questo prezzo!

Il Samsung Galaxy A14 4+128 è ora disponibile su Mediaworld a un prezzo davvero vantaggioso: soli 160,99€ invece che 229,90€

Se sei alla ricerca di uno smartphone affidabile, performante e con un rapporto qualità-prezzo eccezionale, il Samsung Galaxy A14 è la scelta perfetta. Con un ampio spazio di archiviazione da 128 GB, potrai conservare tutte le tue foto, video e app preferite senza problemi. Con una riduzione del prezzo del 30%, questo smartphone offre un’opportunità incredibile per aggiornare il tuo dispositivo a un costo conveniente.

Samsung Galaxy A14: lo smartphone piccolo nel prezzo ma grande nella sostanza

Il SAMSUNG Galaxy A14 4+128 è un smartphone versatile e affidabile, progettato per soddisfare le tue esigenze quotidiane. Con un display AMOLED da 6,5 pollici, potrai godere di immagini nitide e luminose, ideali per la visualizzazione di contenuti multimediali, la navigazione sul web e la gestione delle tue attività.

Dotato del processore MediaTek Helio G68, questo dispositivo offre un’esperienza di utilizzo fluida e reattiva. Le applicazioni si aprono rapidamente, e multitasking e navigazione sono scorrevoli senza intoppi grazie alla generosa RAM da 4GB.

Con una memoria interna da 128GB, hai a disposizione uno spazio di archiviazione ampio per conservare foto, video, musica, app e molto altro. Non dovrai più preoccuparti di rimuovere file per fare spazio.

La fotocamera principale da 50MP ti consente di catturare foto di alta qualità con dettagli precisi e colori vivaci. Puoi scattare foto straordinarie in qualsiasi situazione.

La batteria da 5000 mAh garantisce un’autonomia eccezionale, permettendoti di utilizzare il telefono per tutta la giornata senza doverlo ricaricare frequentemente. Puoi guardare video, giocare, navigare e molto altro senza preoccupazioni.

SAMSUNG Galaxy A14 4+128 è un dispositivo completo e conveniente, perfetto per chi cerca prestazioni di alto livello e una serie di funzionalità pensate per semplificare la vita quotidiana. Non farti sfuggire questa opportunità di possedere uno smartphone affidabile e versatile.

