Road to Wonder: parte 4, omaggio a Charles Martinet, voce di Mario

Avremmo potuto concludere Road to Wonder con un ultimo gioco “bizzarro” nella serie di Mario, ma poi ci siamo ricordati che venerdì prossimo, il 20 ottobre, per la prima volta gli eroi del Regno dei Funghi non avranno più la voce di Charles Martinet. Per qualche giorno ancora, dunque, il titolo di Mario più recente (ovvero, tecnicamente, Sparks of Hope) sarà l’unico a ricordarci come un mite attore californiano ha portato con la sua simpatia un timbro inconfondibile nelle nostre vite. Le corde vocali di Mario, Luigi, Wario, Waluigi, Baby Mario e Baby Luigi appartengono a questo leggendario doppiatore, che resterà ancora “in zona” come promotore del brand. Ma in vista del cambio della guardia nei giochi, non c’è un momento migliore di questo per celebrarlo ancora una volta.

Ecco un messaggio speciale di Shigeru Miyamoto e Charles Martinet sul cambio di doppiatore di Mario, annunciato il 21/08. pic.twitter.com/rtt0t73qwK — Nintendo Italia (@NintendoItalia) September 7, 2023

Panorama di Los Angeles

Rispetto a Super Mario Bros Wonder, dobbiamo fare diversi passi indietro: torniamo all’inizio, cioè alla nascita di Charles Andre Martinet. Venuto al mondo il 17 settembre 1955 a San Jose, in California, il doppiatore vanta un retaggio misto. Dalla parte della madre, infatti, è quanto di più americano esista: diretto discendente dei pellegrini della Mayflower. Il padre, d’altro canto, proviene da una famiglia francese immigrata durante la prima guerra mondiale. In seguito al trasferimento a Barcellona a dodici anni, Charles ha frequentato la American School of Paris e, dopo essersi diplomato nel 1974, ha studiato giurisprudenza all’università di Berkeley, California.

"Tu prova ad avere un mondo nel cuore / e non riesci ad esprimerlo con le parole"

Tra Martinet e la tesi si frappone un problema: la glossofobia, cioè il terrore di parlare in pubblico. Motivo per il quale un amico, col senno di poi lungimirante, lo ha convinto a studiare recitazione. La sua prima esibizione lo ha visto alle prese con un monologo dall’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, da noi meglio nota con l’adattamento musicale di Fabrizio De Andrè (Non al denaro non all’amore né al cielo). Allenatosi grazie all’apprendistato presso il Berkeley Repertory Theatre, Martinet ha affinato il suo talento al Drama Studio di Londra. Tra le sue doti, è in questa sede che l’attore ha scoperto di avere una particolare affinità per accenti e dialetti. Forte della sua gavetta, ha contribuito alla fondazione del San Jose Repertory Theatre.

Mondo 1-1

Quanto detto nel video incluso con il tweet in alto, in realtà, non è del tutto esatto: non è con Super Mario 64 che Charles Martinet ha iniziato a prestare le sue corde vocali al baffone. Nel 1991, ha ricevuto una chiamata mentre si trovava in spiaggia. Un amico gli ha riferito che ci sarebbe stata un’audizione in cui “parlare alla gente nei panni di un idraulico”. Al suo ingresso Martinet, ignaro di Mario e delle interpretazioni dal compianto wrestler “Captain” Lou Albano e Walker Boone (The Super Mario Bros. Super Show!), ha chiesto informazioni sul personaggio, per poi deviare dalla voce roca da italiano newyorchese, in favore di qualcosa di più adatto ai piccoli.

L'unico lontano da Lou Albano

Rifacendosi al suo background shakespeariano, ha riadattato la sua voce per Gremio (La bisbetica domata) all’idraulico. Un lampo di genio con cui Martinet si è distinto, al punto tale da essere (contro ogni suo pronostico) l’unica scelta per Nintendo. Il suo debutto è stato con il flipper ufficiale di Mario (Gottlieb, 1992), per poi affinare la voce con Mario Teaches Typing (Interplay, 1994) su PC. Tornando al 1991, il giorno dopo l’audizione l’attore ha già interpretato il personaggio (al di fuori del contesto videoludico) per la prima volta con lo spettacolo in motion capture Mario in Real Time, nella Pasadena meridionale. Una tradizione, questa, che perdurerà anche in futuro con il ruolo da ambasciatore dell’attore.

Mamma mia

Il debutto mainstream, e ora sì che lo possiamo dire, è stato piuttosto con Super Mario 64. Le sue doti da istrionico improvvisatore lo hanno da subito consacrato come voce definitiva di Mario, a discapito delle molte interpretazioni viste fino a quel punto. Dalle clip brevi per i salti agli inattesi mormorii durante il sonno (“Spaghetti, ravioli…”), la personalità dell’idraulico è stata elevata da mero everyman in stile Topolino a personificazione dell’intrepido spirito d’avventura del giocatore. E di gioco in gioco, il vocabolario di Mario (tra registrazioni archiviate e battute inedite) si è espanso a dismisura. Talvolta capita di udire clip più vecchie accostate ad altre molto più recenti (Mario Tennis Aces), ma riciclo a parte le corde vocali di Charles sono sempre una garanzia.

A letto col nemico

Quel che invece potreste non sapere, però, è quanto prolifico sia diventato negli anni il doppiatore. Al di fuori del Regno dei Funghi, i giocatori lo conoscono come il drago Paarthurnax in The Elder Scrolls V: Skyrim, ma è solo la punta dell’iceberg. Un altro ruolo videoludico famoso è quello da narratore in BIT.TRIP presents Runner2: Future Legend of Rhythm Alien e nel seguito, Runner3. Non solo, ci sono anche esclusive rivali con la sua voce! In Ratchet & Clank: A Spasso nel Tempo per PS3 ha prestato la voce ad Orvus, il padre di Clank (in inglese con una voce molto simile a quella di Mario; in italiano, doppiato invece da Pietro Ubaldi). Curiosamente, in Mad Dash Racing (per Xbox) ha interpretato invece Ash il drago e Spanx, ma a causa della volgarità del titolo (nonché le similitudini tra la voce di Ash e quella di Luigi) ha chiesto di non apparire nei titoli di coda.

Sul set

I ruoli extravideoludici non sono mancati. Al di là di alcune produzioni a budget ristretto (come alcuni spot in cui Charles recitava, e non stiamo scherzando, nei panni di un Dracula rapper!), sua è la voce del senatore Wilson Phillips nell’OVA Stardust Crusaders, adattamento dell’omonimo arco narrativo de Le Bizzarre avventure di Jojo. Il debutto nel doppiaggio mainstream, però, è stato con Magenta, il figlio del comandante Red nel lungometraggio Dragon Ball: Super Hero. A questo punto, possiamo solo supporre che una volta appeso il berretto rosso al chiodo Charles Martinet possa espandere ulteriormente il suo portfolio. Sempre che il suo non sia un pensionamento in piena regola, anche se (qualora non fosse scontato) gli auguriamo il meglio a prescindere dalle sue scelte professionali.

“Grazie mille per aver giocato al mio gioco!”

Probabilmente al day one di Super Mario Bros Wonder (venerdì prossimo, il 20 ottobre) ci ripeteremo in fase di recensione, ma già da ora vorremmo ringraziare Charles Martinet per averci tenuto compagnia negli ultimi trent’anni, con un ruolo che nelle interviste ha (testualmente) sempre dichiarato di voler interpretare “finché campo”. Tuttavia, con l’avanzare dell’età, il suo timbro vocale inconfondibile ha iniziato a reggere sempre meno l’eterna e stridula giovinezza di Mario. Motivo per il quale tra qualche giorno, nei titoli di coda di Wonder, scopriremo a chi spetta questo colossale onere. E, come detto nel nostro incipit, prima del passaggio di testimone volevamo solo riconoscere l’impatto di chi ha fatto proprio l’entusiasmo del suo personaggio al punto tale da accogliere al grido di “Wa-hoo!” ogni sfida. Compresa quella del suo abbandono, che tocca a noi tanto quanto a lui.

