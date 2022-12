Cooler Master: inaugurata la nuova sede di Neihu

Nelle ultime ore Cooler Master ha inaugurato la sua nuovissima sede nel distretto Neihu a Taipei

Cooler Master è un’azienda globale con sede centrale a Taipei (qui per maggiori info). Nata 30 anni fa anni fa come produttrice di componentistica hardware, ha da sempre una visione innovativa dei prodotti rispetto al resto dell’industria hardware. E’ passato molto tempo dalla presentazione del primo case in alluminio mai realizzato al mondo! Ed oggi, nella nuova era della modularità totale, Cooler Master ha il desiderio di tenere per mano i propri fans nella scelta estetica della forma e nel controllo del proprio Pc. Accompagnandoli partendo proprio dalla personalizzazione del proprio case.

Dettagli sulla nuova sede di Neihu di Cooler Master

Nelle ultime ore si sono celebrati i 30 anni di attività di Cooler Master. Trascorsi andando ben oltre alle proprie radici consolidate nello sviluppo di componenti per PC e abbracciando le passioni delle nuove generazioni, L’azienda taiwanese è orgogliosa di annunciare l’inaugurazione del suo nuovo quartier generale, situato nel distretto di Neihu, nella zona nord-est della città di Taipei a Taiwan. Cooler Master ha investito grandi risorse nel nuovo campus! Centralizzando i team di tutte le aziende del gruppo, quali Cooler Master Technology Inc., Cooler Master Corporation e tutte e iniziative ancora in via di sviluppo.

Grande evento di apertura

Cooler Master, ha celebrato l’apertura del nuovo campus con la commemorazione dei 30 anni trascorsi a modellare il futuro aprendo le porte ai propri partners e amici. Condividendo i bei ricordi dei traguardi raggiunti e guardando avanti con entusiasmo per continuare a contribuire a rinvigorire lo “stile di vita tech” dei giovani e dei meno giovani.

Il nuovo quartier generale di Cooler Master, situato a Neihu è la nuova casa per le business unit. Oltre che per i team che stanno tracciando la rotta di Cooler Master per guardare oltre al settore dei componenti per PC. Esplorando nuovi orizzonti, che vanno dall’istruzione al lifestyle, fino ad arrivare a soluzioni ed esperienze personalizzate per i propri appassionati. Il nuovo campus è il vaso in cui verranno versati Cooler Master Academy, CMIX, CMODX, MasterRide e altri progetti, che prenderanno forma nei prossimi anni.

Un passo verso il futuro

Cooler Master è in continua evoluzione e presenta un portafoglio di prodotti sempre più ricco e che abbraccia nuovi mercati. Ma l’estetica architettonica dell’edificio è influenzata in modo molto evidente dalle iconiche soluzioni termiche, da 30 anni fiore all’occhiello dell’azienda taiwanese. Abbracciando un linguaggio di design pulito e orientato al futuro, partendo dall’esterno e arrivando a interni spaziosi e ben illuminati, il nuovo campus rappresenta uno spazio funzionale, emozionale e piacevole agli occhi.

La funzionalità e l’estetica sono state ottimizzate dallo studio dell’architetto Kuo, Hsu-yuan, e l’interior design dal Gruppo DESFA. Con elementi visivi e pratici che si fondono perfettamente per dar vita a un aspetto coerente che riflette Cooler Master nella sua forma attuale e si allinea con la propria visione del futuro. Il nuovo campus nel distretto di Neihu dimostra l’impegno non solo nei confronti dei partner. Ma soprattutto nei confronti della comunità di appassionati che ispira e spinge l’azienda taiwanese a puntare lo sguardo alla costante ricerca della perfezione.

