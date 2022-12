Non ci resta che il crimine: arriva la serie tv

Si chiama Non ci resta che il crimine – 1970 la serie tv che farà da sequel alla fortunata trilogia cinematografica

L’universo di Non ci resta che il crimine si espande ancora. Dopo i sequel cinematografici Ritorno al crimine e C’era una volta il crimine, è in arrivo, con la produzione di Sky, Non ci resta che il crimine – 1970, serie tv in sei episodi che fa da sequel all’ultimo film della trilogia. Le riprese della serie sono in corso al momento a Roma e arriveranno a termine probabilmente verso la fine dell’anno, con le puntate che verranno poi rilasciate nei primi mesi del 2023 su Sky e NOW. Attesa alle stelle, dunque, per il ritorno di una delle più amate saghe comiche italiane degli ultimi anni.

Non ci resta che il crimine – 1970: trama e cast

La serie, come detto, sarà un sequel dell’ultimo film e ripartirà proprio da lì. In C’era una volta il crimine abbiamo visto i protagonisti tornare indietro fino agli anni della Seconda Guerra Mondiale, stavolta invece si tufferanno nei tumultuosi anni ’70, in un periodo molto turbolento della storia italiano, segnato dal terrorismo di matrice politica. A spingerli fino a questi anni intensi e delicati è la volontà di Giuseppe (Gian Marco Tognazzi) di conoscere la sua vera madre dopo aver scoperto di essere stata adottata. Tuttavia, com’era prevedibile i protagonisti innescheranno tutta una serie di complicazioni che metteranno a rischio il loro futuro e quello del mondo intero.

Nel cast della serie ritroviamo alcuni volti noti della trilogia cinematografica, dal sopracitato Gian Marco Tognazzi ai suoi compagni di avventura Giampaolo Morelli (Claudio) e Marco Giallini (Moreno), fino a Massimiliano Bruno, che veste i panni della scienziato Gianfranco. Oltre a loro, arrivano anche volti nuovi nel cast, come Maurizio Lastrico, che presterà il volto al ricco borghese Duccio Casati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sky (@skyitalia)

I precedenti film

In attesa dell’arrivo di Non ci resta che il crimine – 1970, ripercorriamo brevemente cosa è successo nei tre film della saga. Il primo capitolo è uscito nel 2019 e ha visto Moreno e Giuseppe, accompagnati allora da Sebastiano (Alessandro Gassman) venire catapultati nel 1982, dove decidono di sfruttare le loro conoscenze calcistiche per vincere con le scommesse, conoscendo ovviamente in anticipo i risultati delle partite. I tre, però, attireranno troppo l’attenzione, in particolare della pericolosissima Banda del Magliana e si troveranno a vivere una serie di disavventure da cui riusciranno a uscire miracolosamente indenni.

Nel 2021 arriva, poi, Ritorno al crimine, sequel in cui ritroviamo i protagonisti della prima pellicola alle prese ancora con i guai del primo film. Renatino e il resto della banda riescono in qualche modo ad arrivare al presente, passando per lo squarcio temporale usato dai protagonisti per tornare indietro. Costruendo un’improbabile alleanza, si scontreranno con altri criminali alla ricerca di un prezioso tesoro.

Infine, quest’anno ha fatto il suo esordio C’era una volta il crimine, terzo capitolo che vede l’avvicendamento tra Alessandro Gassman e Giampaolo Morelli. Come detto, qui vediamo i protagonisti catapultati nell’Italia in guerra e ancora una volta con varie peripezie riescono a salvare la pelle, in attesa del prossimo viaggio nel tempo e nel crimine.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.