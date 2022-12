Tekken 8: il gioco dovrebbe mostrarsi ai The Game Awards

Ai The Game Awards 2022, come sostenuto da un noto streamer di Twitch, riceveremo nuovi aggiornamenti su Tekken 8

Secondo quanto riportato di recente in rete, Tekken 8 farà la sua apparizione ai The Game Awards: lo streamer di Twitch AvoidingThePuddle ha twittato una foto di quello che sembra essere il merchandising promozionale del gioco. La confezione include una maglietta con il logo dell’ottavo capitolo della saga picchiaduro targata Bandai Namco e un messaggio che suggerisce che il gioco sarà presentato ai prossimi oscar videoludici. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Tekken 8: seguite i The Game Awards 2022 per tutti i dettagli sul seguito delle vicende di Jin, Kazuya e soci

Il messaggio all’interno della locandina di Tekken 8 nella foto recita semplicemente “sintonizzatevi sul livestream dei The Game Awards” e include un link al canale Twitch dei The Game Awards e un promemoria della data dell’8 dicembre. Tekken 8 è stato annunciato ufficialmente a settembre, durante un livestream di PlayStation State of Play.

Il video di rivelazione ha mostrato un filmato di gioco di Jin che combatte contro Kazuya sul fianco di un vulcano, filmato che il game designer della saga in oggetto, Katsuhiro Harada, ha sottolineato essere stato eseguito in engine di gioco.

“Siamo davvero entusiasti di mostrare la prossima generazione di Tekken”, ha dichiarato Harada in quell’occasione. “Il team di Bandai Namco Studios ha lavorato duramente per portare nuove e rivoluzionarie funzionalità nel gioco, spingendo la sensazione di potenza nelle battaglie sempre più in là, sfruttando la potenza delle console di ultima generazione. Non vediamo l’ora di mostrarvi di più nei mesi a venire”.

Con anteprime mondiali, performance musicali e ospiti speciali, i The Game Awards saranno trasmessi in diretta streaming dal Microsoft Theater di Los Angeles giovedì 8 dicembre. It Takes Two ha vinto il primo premio alla cerimonia dell’anno scorso, lo stesso gioco si è aggiudicato tre premi tra cui l’ambito Gioco dell’anno. Tra gli altri titoli della manifestazione, sono stati rivelati Alan Wake 2, Sonic Frontiers, Star Wars Eclipse, Wonder Woman e Slitterhead.

