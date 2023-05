BIOSTAR: arrivano le DRAM DDR4 Storming-V

BIOSTAR ha presentato gli ultimi moduli di memoria DRAM DDR4 con dissipatore di calore della serie Storming-V. Il miglior modulo di memoria DDR4 per il gioco e l’uso occasionale

BIOSTAR, produttore leader di schede madri e dispositivi di archiviazione, è orgogliosa di annunciare l’uscita della sua ultima DRAM DDR4, la serie Heatsink Storming-V. La DRAM DDR4, serie Storming-V, è un modulo di memoria altamente versatile che si rivolge a un’ampia gamma di utenti. Dal consumo occasionale di contenuti come la visione di programmi televisivi, film e l’ascolto di musica, ai giocatori accaniti che richiedono storie avvincenti. Inoltre, i giocatori professionisti che danno priorità alla velocità e alle prestazioni troveranno la serie Heatsink Storming-V molto interessante.

Dettagli sulle nuove DRAM DDR4 serie Storming-V di BIOSTAR

Impostazioni ottimizzate di velocità, temporizzazione e tensione della memoria e design unico che offre capacità di overclocking, accesso ultraveloce ai dati e raffreddamento ottimale. Queste caratteristiche rendono la serie Heatsink Storming-V capace di offrire prestazioni e affidabilità senza pari. Pertanto, che siate utenti occasionali o giocatori professionisti, la serie Storming-V è il modulo di memoria perfetto per soddisfare le vostre esigenze specifiche. Disponibile in quattro varianti, la serie Heatsink Storming-V è disponibile nelle opzioni da 8 GB e 16 GB, con velocità comprese tra 3200 MHz e 3600 MHz. Grazie a queste opzioni, i giocatori possono scegliere il modulo che si adatta alle loro esigenze specifiche e ai requisiti di configurazione. Garantendo prestazioni ineguagliabili per qualsiasi caso d’uso.

Incredibili capacità di overclocking

In combinazione con le schede madri BIOSTAR, la serie Storming-V offre risultati ancora migliori, poiché i moduli sono ottimizzati per lavorare insieme senza soluzione di continuità. Grazie al loro design unico, i moduli offrono ai giocatori le più efficaci capacità di overclocking, con un raffreddamento ottimale. In conclusione, la serie Heatsink Storming-V di BIOSTAR è un modulo di memoria top di gamma che offre prestazioni e affidabilità senza precedenti. Questi moduli sono progettati per ridurre gli arresti anomali e l’instabilità del sistema. Offrendo prestazioni di calcolo superiori che non hanno nulla da invidiare ai tipici moduli RAM. Ciò grazie alle impostazioni ottimizzate di velocità, temporizzazione e tensione della memoria. Che siate utenti occasionali che amano l’intrattenimento o giocatori professionisti che danno priorità a velocità e prestazioni, la serie Storming-V è la scelta perfetta per voi.

