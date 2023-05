Il Gladiatore 2: Pedro Pascal nel cast del film sequel

Pedro Pascal pronto ad unirsi al cast del film sequel, Il Gladiatore 2. Diretto da Ridley Scott, tra gli attori già annunciati figurano Paul Mescal, Barry Keoghan, Joseph Quinn, Denzel Washington e Connie Nielsen

Secondo le ultime rivelazioni giunte, il noto attore Pedro Pascal sarebbe in trattativa per unirsi al cast del film, de Il Gladiatore 2. Difatti, da fonti ufficiali esterne, dopo il successo avuto nelle serie di The Last of Us e The Mandalorian; Pascal sembra ora in trattativa per cimentarsi nel nuovo film sequel diretto dal regista Ridley Scott.

Tra gli interpreti rivelati; si preannuncia un cast d’eccellenza stellare come: Paul Mescal, Barry Keoghan, Joseph Quinn, Denzel Washington e Connie Nielsen.

Il Gladiatore 2: dettagli uscita e trama del nuovo sequel con Pedro Pascal

Al momento il ruolo ufficiale dell’attore Pedro Pascal e gli altri attori presenti nel cast, non sono stati dichiarati. Il Gladiatore 2 vedrà impegnato Ridley Scott dietro la macchina da presa; riportando sul grande schermo il mondo dell’antica Roma, a distanza di oltre vent’anni dal primo film. Grande cult di successo che ha visto che ha visto protagonista l’attore statunitense Russell Crowe; ha conquistato 12 nomination agli Oscar incassando oltre 460 milioni di dollari.

Da quanto emerso dal web, la storia si soffermerà sulla crescita del giovane Lucio (figlio di Lucilla e nipote di Commodo); il quale rimasto colpito profondamente dal sacrificio di Massimo, non sembra intenzionato a succedere allo zio (Joaquin Phoenix), ma bensì vuole anch’esso diventare un gladiatore.

La sceneggiatura del sequel è stata firmata da David Scarpa; mentre la data di distribuzione è prevista per la fine del 2024. Non vi resta che continuare a seguire tuttoteK per tutti gli aggiornamenti e le novità in vista nel mondo del cinema e delle serie tv!

