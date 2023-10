be quiet!: annunciati i nuovi Dark Rock Pro 5 e Dark Rock Elite

be quiet! ha annunciato l’arrivo dei nuovi dissipatori Dark Rock Pro 5 e Dark Rock Elite. Scopriamoli insieme in questo articolo

Il rinomato produttore tedesco di componenti per PC ha presentato da poco i suoi due nuovi arrivati in famiglia. Si tratta di due dissipatori ad aria della serie Dark Rock. Il primo è il successore diretto del Dark Rock Pro 4, mentre il secondo rappresenta un prodotto completamente nuovo. Entrambi i dissipatori offrono significativi miglioramenti in termini di prestazioni, funzionalità e facilità d’uso rispetto al Pro 4. Conosciamo più da vicino i nuovi Dark Rock Pro 5 e Dark Rock Elite di be quiet!

be quiet! Dark Rock Elite: massime prestazioni e design iconico

Il nuovo modello offre prestazioni senza precedenti e una straordinaria capacità di raffreddamento grazie alla tecnologia delle ventole all’avanguardia, il tutto abbinato a un design iconico. Dispone di 7 tubi di calore ad alte prestazioni, accompagnati da due ventole Silent Wings da 135 mm PWM, per una massima pressione dell’aria e un flusso perfetto.

Queste ventole possono raggiungere i 2.000 giri al minuto in modalità Performance, sfruttando appieno la potenza del dissipatore, oppure passare in modalità Quiet, garantendo un funzionamento praticamente inudibile a 1.500 giri al minuto per costruzioni PC super silenziose ed efficienti. Gli utenti possono facilmente alternare tra le due modalità di raffreddamento grazie all’interruttore di velocità integrato.

Presenta numerose caratteristiche esclusive di fascia alta, tra cui un innovativo sistema di montaggio della ventola frontale con regolazione dell’altezza, consentendo un’intercapedine massima di 69mm sul secondo slot RAM. L’intercapedine massima sopra il primo slot RAM è di 63,3mm, garantendo una compatibilità ottimale con i VRM grazie ai tagli sui bordi del dissipatore. Il design iconico del Dark Rock Elite, con LED ARGB sulla copertura superiore per effetti visivi senza fine e il rivestimento nero con particelle di ceramica per un trasferimento del calore ideale, lo rendono un vero gioiello in qualsiasi sistema.

be quiet! Dark Rock Pro 5: efficienza estrema e silenziosità rinfrescante

Per potenziare le prestazioni di raffreddamento del pluripremiato Dark Rock Pro 4, la società ha migliorato questo modello con 7 tubi di calore ad alte prestazioni e due ventole Silent Wings PWM. Ciò ha comportato una capacità di raffreddamento impressionante e un funzionamento praticamente inudibile, perfetto per sistemi altamente overclockati e postazioni di lavoro esigenti.

La ventola anteriore da 120 mm è dotata di un’uscita a forma di imbuto per una distribuzione ottimale dell’aria ed è regolabile in altezza per adattarsi a moduli RAM alti. La ventola centrale da 135 mm è montata sulla copertura superiore. Grazie al ponte di montaggio fisso sulla base del dissipatore e alla copertura superiore removibile, l’installazione di questo dissipatore è più agevole che mai. Entrambe le ventole presentano cuscinetti a dinamica fluida avanzata, motori a 6 poli regolari e pale delle ventole ottimizzate per il flusso d’aria.

Questo modello offre lo stesso interruttore di velocità integrato presente nell’Elite, permettendo agli utenti di scegliere tra la modalità Quiet a 1.500 giri al minuto (ventola anteriore da 120 mm) e 1.300 giri al minuto (ventola centrale da 135 mm) per applicazioni normali, o la modalità Performance che libera tutta la potenza del dissipatore, portando i giri della ventola anteriore a 2.000 giri al minuto, mentre la ventola centrale funziona a 1.700 giri al minuto.

Entrambi i dissipatori vantano una garanzia del produttore di 3 anni e saranno disponibili al dettaglio a partire dal 24 ottobre, con un prezzo di vendita consigliato di 114,90 € per l’Elite e 99,90 € per il Pro 5. Cosa ne pensate di questi nuovi arrivi in casa be quiet!? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news riguardanti l’universo hardware, continuate a seguire tuttotek.it!