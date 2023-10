Roblox: un successo al lancio su PlayStation!

Sono stati resi disponibili i primi dati sul lancio di Roblox su Playstation. Vediamoli insieme in quest’articolo

Secondo quanto riportato da Mat Piscatella, executive director di Circana, già al lancio Roblox si può considerare un vero successo su PlayStation, diventando il terzo miglior debutto su quella console: dietro soltanto a Call of Duty e Fortnite. Infatti, secondo il gruppo analitico di Piscatella, la piattaforma di creazione di giochi online è diventato uno dei titoli più popolari di casa Sony. Durante tutti questi anni, Roblox ha ottenuto circa 66 milioni di videogiocatori che ogni giorno giocano al titolo su tutte le piattaforme dove è disponibile. La piattaforma è stato pubblicata, infatti, nell’ormai lontano 2006 su PC, poi sul sistema iOS nel 2012 e Android nel 2014. Su console, per la prima volta, è stato pubblicato nel 2015 su Xbox One.

Roblox e il lancio di successo su PlayStation

Si legge, infatti, in un tweet di Piscatella: “Secondo il tracker di Circana, durante la sua settimana di lancio Roblox si è posizionato al terzo posto in percentuale di giocatori Playstation che hanno giocato al titolo almeno una volta. Solo Call of Duty: Modern Warfare II e Fortnite hanno fatto meglio”. Insomma, un successo clamoroso che segue la scia di quello già accaduto sulle altre piattaforme dove il gioco è già disponibile. Ovviamente, bisognerà vedere quanto a lungo durerà. Attualmente Roblox è disponibile solo in versione PS4, sebbene sia comunque riproducile su PS5.

