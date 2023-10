Creative Live! Audio A3: stream e registrazioni da Pro

Creative Technology annuncia oggi Creative Live! Audio A3, l’ultima interfaccia audio USB pronta a trasformare il modo in cui vivere l’esperienza dell’audio nelle attività creative.

Creative Technology ha annunciato il lancio di Creative Live! Audio A3, un’interfaccia audio USB di ultima generazione progettata per arricchire l’esperienza audio nei processi creativi. Dotato di capacità di registrazione e riproduzione ad alta risoluzione a 24 bit, versatile connettività I/O, controlli incorporati e monitoraggio diretto a latenza zero. Creative Live! Audio A3 si propone come un indispensabile strumento per streamer, creatori di contenuti e musicisti che cercano una qualità audio professionale.

L’interfaccia Creative Live! Audio A3 è caratterizzata dalla sua capacità di catturare e riprodurre audio ad alta risoluzione a 24 bit; garantendo chiarezza e fedeltà del suono per una vasta gamma di contenuti, che spaziano dalla musica ai podcast e alle voci fuori campo. La presa I/O audio mobile da 3,5 mm consente un flusso di input continuo durante interviste remote e registrazioni di podcast. Consentendo così agli utenti di combinare senza soluzione di continuità l’audio proveniente da dispositivi mobili e mantenere una comunicazione nitida.

Dettagli sulla nuova interfaccia USB Creative Live! Audio A3

L’interfaccia è stata appositamente progettata per soddisfare le esigenze di musicisti, podcaster e creatori di contenuti. È dotata di doppie prese cuffie, ognuna con controlli del volume separati, per consentire un controllo preciso dell’esperienza di ascolto. Inoltre, l’interfaccia offre una doppia presa combo con un preamplificatore microfonico integrato e uno switch Hi-Z; garantendo una compatibilità fluida con microfoni, dispositivi a livello di linea e strumenti. Le uscite stereo bilanciate integrat permettono un suono più nitido eliminando eventuali interferenze elettromagnetiche.

Creative Live! Audio A3 offre un completo controllo audio a portata di mano, grazie ai controlli del volume separati per l’output e l’input; completati da indicatori intuitivi che semplificano la regolazione delle impostazioni. Inoltre, il monitoraggio diretto a latenza zero fornisce un feedback sonoro immediato, una funzionalità apprezzata sia dagli streamer in diretta che dai musicisti.

La scelta ideale per streamer e creatori di contenuti

Una grande capacità di registrazione ad alta risoluzione, integrazione fluida dell’audio mobile e controlli intuitivi; Creative Live! Audio A3 si posiziona come la scelta ideale per streamer in diretta, creatori di contenuti e musicisti che mirano a migliorare la qualità del loro audio. Creative Live! Audio A3 è attualmente disponibile per l’acquisto al prezzo di € 149,99 su Creative.com.

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova interfaccia USB Creative Live! Audio A3 ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!)