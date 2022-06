Aria Snow Edition: Moondrop lancia la nuova versione

E voi cosa ne pensate di queste nuove cuffie MOONDROP serie Aria ? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK , per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).

MOONDROP Aria Snow Edition viene fornito con una serie di accessori di alta qualità tra cui le punte a molla MOONDROP e un cavo di collegamento . Infatti, queste adottano un cavo placcato argento 6N OFC (rame privo di ossigeno) ad alta purezza con connettori standard a 2 pin da 0,78 mm e terminazione da 3,5 mm . Non ci sono aggiornamenti di prezzo con MOONDROP Aria Snow Edition. Il prodotto è disponibile per l’acquisto allo stesso prezzo di OG Aria , ovvero circa 79,99.

A parte l’accordatura del suono, MOONDROP ha un buon nome nel settore per l’impressionante maestria. E ciò è evidente anche con l’ultima new entry di marchio Aria . Queste cuffie presentano cavità auricolari metalliche lavorate a CNC con un impressionante design a fiocco di neve. Hanno un aspetto semplicemente e accattivante, abbastanza sicuro che ti farà venir voglia di indossarli e mostrarli ai tuoi amici.

MOONDROP ( qui per maggiori informazioni) Aria è stato un set di IEM di grande successo del marchio. Ha anche ottenuto alcune varianti speciali in edizione limitata. Oggi MOONDROP Aria ottiene una nuova variante, presentandoti Moondrop Aria Snow Edition . Come suggerisce il nome, Aria ottiene una revisione completa del design con un nuovissimo involucro in metallo dorato fresato a CNC che ora ha un design a tema Snowflake visivamente accattivante. Il cambiamento più grande con l’ultima versione di MOONDROP Aria è un aggiornamento sul suo driver. L’ OG Aria utilizzava un driver dinamico da 10 mm con diaframma LCP (Liquid Crystal Polymer). Ora però MOONDROP ha sostituito quel diaframma LCP con DLC di alta qualità (Diamond-Like Carbon).

Aniello Cozzolino

Ciao a tutti!!! Sono Aniello Cozzolino, ma potete chiamarmi semplicemente Nello. Amo il cinema, i fumetti, serie tv, il calcio e sono da sempre un appassionato di computer e video games (il che mi ha portato a laurearmi in Informatica). Poi, con il tempo è nato in me l'amore per l'escursionismo, per il trekking, lo snorkeling, le immersioni, ma la mia vera natura un po' NERD non mi ha mai abbandonato ;)