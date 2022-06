In questo articolo vedremo ben 5 gadget perfetti da regalare ai fan di Jurassic World e Jurassic Park, direttamente da ABYstyile

Jurassic Park è uno dei franchise più famosi, nonché amati, al mondo. Dopo la saga cinematografica originale diretta da Spielberg, Colin Trevorrow ha deciso (nel 2015) di creare un nuovo filone narrativo, avviando così la serie di Jurassic World.

E a pochi giorni dall’uscita di Jurassic World – Il dominio (terzo film della serie e sesto dell’etichetta “Jurassic Park”), noi di tuttoteK vi portiamo una mini-guida per consigliarvi 5 gadget perfetti per tutti i fan dei dinosauri e della saga.

Iniziamo!

Tappetino per il mouse – Jurassic World: ecco 5 gadget per i fan della saga

Nel caso doveste tenere sotto controllo i dati sui dinosauri presenti nel parco direttamente dal vostro PC, questo tappetino potrebbe davvero fare al caso vostro. Dall’estetica che si avvicina molto a quella di un cartello metallico, il famoso logo con il Tirannosauro scheletrico e l’avviso “Dinosaur spotted here“, questo tappetino vi ricorderà sempre di stare allerta per evitare spiacevoli incontri.

Il tappetino è acquistabile cliccando qui ad un prezzo di € 9,99.

Poster – Jurassic World: ecco 5 gadget per i fan della saga

Per avvisare amici e familiari della vostra passione verso Jurassic World o, più semplicemente, per abbellire il vostro background, non c’è nulla di meglio che un grosso poster. Questo in particolare arriva a misurare 91.5 x 61cm: delle dimensioni generose ma senz’altro adatte a raffigurare gli enormi branchiosauri.

Il poster è acquistabile cliccando qui ad un prezzo di € 7,20.

Tazza – Jurassic World: ecco 5 gadget per i fan della saga

Volete fare colazione continuando a studiare gli abitanti della terra nel Cretaceo? Questa tazza fa per voi! Caratterizzata da una colorazione bianca, questa tazza presenta due bozzetti sia del T-Rex che del Velociraptor con varie peculiarità come la forma delle zampe, degli artigli e dei denti.

La tazza è acquistabile cliccando qui ad un prezzo di € 9,99.

Quaderno A5 – Jurassic World: ecco 5 gadget per i fan della saga

Se sulla tazza erano già presenti schemi e appunti, con questo quaderno prodotto sotto licenza ufficiale di “Jurassic Park” potrete scrivere voi stessi tutto ciò che vi passa per la testa. Sul frontale abbiamo il logo del franchise, oltre a dei graffi effettuati palesemente da un Tirannosauro. L’interno è arricchito da righe e un comodo segnalibro rosso per ricordarci dove eravamo rimasti con le nostre analisi.

Il quaderno è acquistabile cliccando qui ad un prezzo di € 9,99.

Bicchiere – Jurassic World: ecco 5 gadget per i fan della saga

Creato sempre sotto licenza ufficiale “Jurassic Park”, questo bicchiere da 400ml è perfetto per sorseggiare un drink fresco in queste giornate afose. Potrete tranquillamente lasciare il bicchiere incustodito e stare tranquilli che nessuno lo prenderà dato che l’avviso presente sul retro terrà alla larga sia i dinosauri che i potenziali furfanti di bevande.

Il bicchiere è acquistabile cliccando qui ad un prezzo di € 9,99.

Enter the Jurrasic World

La guida volge al termine. In caso foste alla ricerca di altre idee regalo, vi consigliamo di dare un’occhiata agli scorsi articoli su Dragon Ball e su One Piece! Noi ringraziamo ABYstyle per la collaborazione e vi invitiamo a seguire le pagine di tuttoteK per news, guide, recensioni riguardanti il cinema, il collezionismo e non solo!