Annunciata la console portatile AOKZOE A1

Quest’oggi, AOKZOE ha annunciato la sua prima console portatile basata su PC A1 e su Ryzen 7 6800U

Le console portatili palmari ora consentono alle persone un nuovo modo di giocare ai giochi per PC, con flessibilità. Sempre più marchi sono entrati in questo mercato con una costante evoluzione dei dispositivi. AOKZOE (qui per il sito), una società emergente di giochi e tecnologia con sede a Shanghai, ha ora annunciato la prima console AMD 6800U al mondo, AOKZOE A1. Oltre alle prestazioni superiori di A1, anche i dettagli di design e le caratteristiche della console ti sorprenderanno.

AOKZOE sarà il primo a portare la console portatile con AMD Ryzen 7 6800U alla produzione di massa. La tanto attesa console alimentata a 6800U porterà sicuramente un progresso nell’esperienza di gioco. Con la combinazione di AMD Ryzen 7 6800U, la grafica Radeon 680M e la memoria LPDDR5X, AOKZOE A1 è in grado di fornire Elden Ring a 60 FPS e Forza oltre 100 FPS nella demo video ufficiale.

Dettagli della nuova console AOKZOE A1

AOKZOE A1 è dotato di alette di raffreddamento in puro alluminio, tubi di calore in puro rame, ventole e controllo intelligente della temperatura per garantire un’efficiente dissipazione del calore. Essendo compatibile con Windows 11 e SteamOS, AOKZOE A1 consente ai giocatori di accedere alla propria libreria di giochi in movimento, dai titoli AAA all’emulazione dei loro giochi retrò preferiti. AOKZOE A1 è dotato di un display IPS Full HD da 8 pollici con risoluzione 1920 x 1200. La densità dei pixel raggiunge 283 PPI. La versione standard di AOKZOE A1 pesa 668 g, che è approssimativamente lo stesso rispetto allo Steam Deck da 7 pollici. AOKZOE non ha optato per il comune schermo da 7 pollici o più grande da 8,4 pollici, ma l’attuale schermo da 8 pollici è ampiamente elogiato dagli insider tester per l’equilibrio generale della console e la qualità visiva.

AOKZOE offre anche ad A1 una certa personalizzazione introducendo la funzione di luci respiratorie RGB personalizzabili. Premendo determinate combinazioni di tasti, i giocatori possono aprire la barra luminosa e passare da una modalità di illuminazione all’altra. Ci sono 3 modalità e 20 effetti di luce per arricchire l’esperienza di gioco e portare l’intrattenimento a un livello superiore.

Nuove funzionalità

Progettato dal giocatore, AOKZOE A1 mantiene entrambe le funzionalità più popolari tra i giocatori nell’attuale console portatile e offre allo stesso tempo alcune nuove funzionalità. Tutte queste funzionalità sono in grado di rendere l’esperienza di gioco dei giocatori più coinvolgente che mai. Dotato di vibratore, giroscopio e grilletto lineare, AOKZOE A1 consente ai giocatori di inclinare la propria console durante il gioco per il controllo della direzione o una migliore mira e ricevere risposte tattili durante il gioco. Gli archi ergonomici del corpo della console e la disposizione dei controller potrebbero prevenire efficacemente i crampi alle dita dopo un tempo di gioco prolungato. AOKZOE A1 supporta anche la ricarica rapida, quindi le persone possono riportarlo all’alimentazione per un periodo di tempo molto breve e quindi continuare a godersi il gioco. È tutto progettato per essere il più comodo possibile per i giocatori mentre si divertono con giochi coinvolgenti per un tempo più lungo.

Descrizione delle specifiche tecniche di AOKZOE A1

CPU: AMD Ryzen 7 6800U

Grafica: scheda grafica Radeon 680M

RAM: LPDDR5X (frequenza 6400) 16 GB/32 GB

Schermo: schermo IPS FHD a laminazione completa da 8 pollici, risoluzione 1920 * 1200

Batteria: 48 Wh per la versione standard, 65 Wh per la versione definitiva

Dimensioni: 285 mm x 125 mm x 21 mm

Peso: 668 g per la versione standard, 729 g per la versione definitiva

Supporta giroscopio, vibratore e luce LED RGB

Per mantenere la sua promessa di fornire la prima console 6800U prodotta in serie al mondo, AOKZOE farà evadere gli ordini A1 a Settembre 2022. Nel corso delle settimane stanno anche rilasciando gradualmente al pubblico i dettagli completi, le specifiche tecniche e le informazioni sui prezzi.

E voi? cosa ne pensate di questa nuova console AOKZOE A1?