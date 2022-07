God of War Ragnarok: confermata data d’uscita?

Secondo alcune indiscrezioni sarebbero trapelate informazioni sulla data d’uscita di God of War Ragnarok, scopriamo insieme di cosa si tratta

L’attesissimo seguito del gioco di Santa Monica Studio, che vedrà ancora protagonista Kratos e suo figlio Atreus alle prese con gli dei norreni, negli ultimi giorni ha avuto diversi rumor riguardanti le Collector’s Edition. Secondo il famoso insider Tom Henderson le edizioni speciali saranno due, una si chiamerà Collector’s Edition mentre l’altra sarà la Jotnar Edition, ed avranno tutte e due una replica in scala 1:1 del martello Mjolnir ed ovviamente una copia del gioco, mentre la Collector’s in più potrà contare su una mappa del gioco ed altri interessanti accessori riguardanti il titolo. Queste speculazioni, oltre alle altre uscite previste a novembre, hanno portato Henderson ad ipotizzare una data d’uscita precisa per God of War Ragnarok.

Il rumor sulla data d’uscita di God of War Ragnarok

Le speculazioni sulla data d’uscita di God of War Ragnarok si stanno inseguendo di conseguenza al ritardo del lancio del titolo, e non è mancato ovviamente il leak di Tom Henderson. L’insider e scrittore, sta ipotizzando come data in cui potremo finalmente mettere le mani sul gioco quella dell’ 11 novembre 2022, in linea con le voci che si erano susseguite nei giorni scorsi. Questa teoria trova delle conferme se ci soffermiamo sulle altre uscite previste in quel periodo come il nuovo Need for Speed, che arriverà il 4 novembre, oppure anche Avatar: Frontiers of Pandora che dovrebbe arrivare sugli scaffali il 18 novembre.

Visto il grosso ritardo che il titolo sta subendo, il direttore creativo proprio di Sony Santa Monica, Cory Barlog ha recentemente chiesto ai fan su Twitter di essere pazienti e di attendere gli annunci che saranno fatti quando sarà il momento, proprio per evitare tutte queste voci e rumor che potrebbero creare confusione intorno al gioco stesso. Proprio per questo motivo non è da prendere come certa la data indicata, anche se molto probabile, ma non ancora confermata in nessun modo da Sony. Anche voi state aspettando impazienti il ritorno di Kratos? Siete fiduciosi per quanto riguarda questo leak? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto!

Per rimanere aggiornati sulle news riguardanti il mondo videoludico restate con noi su tuttoteK, mentre per acquistare giochi a prezzo scontato date un’occhiata ad Instant Gaming.