INNOCN lancia il nuovo monitor Super Ultrawide 44C1G

Nuovo monitor Super Ultrawide 44C1G lanciato da INNOCN: doppio schermo per una super esperienza

Le persone vogliono sapere come lavorare in modo più intelligente poiché il mondo è in continua evoluzione. Per adattarsi a questi cambiamenti, gli individui stanno attivamente pensando a metodi per essere più produttivi mentre ottengono di più dalla vita. La rinomata azienda, INNOCN (qui per il sito) è diventata la maestra nel migliorare la produttività dei clienti con i suoi gadget di visualizzazione rivoluzionari. INNOCN continua a spingere i limiti di ciò che un buon monitor dovrebbe offrire alle persone di tutto il mondo. Tutti i monitor di visualizzazione dell’azienda sono costruiti meravigliosamente e includono tecnologia all’avanguardia e caratteristiche uniche. Il monitor WFHD 44C1G ultra-wide da 43,8 superbamente realizzato e lanciato da INNOCN, è il dispositivo di visualizzazione ideale che sta cambiando la vita di molti nelle loro case e sul posto di lavoro.

Settagli tecnici del nuovo nuovo monitor Super Ultrawide 44C1G

Il lavoro è il modo in cui la maggior parte delle persone trascorre il proprio tempo e, ammettiamolo, gli ambienti di lavoro possono diventare rapidamente affollati e disorganizzati. Fare pasticci è l’ultima cosa nella mente di chiunque e con il monitor ultra-wide 44C1G, una persona può concentrarsi su ciò che è importante. Questo monitor è montabile a parete, quindi c’è più spazio per lavorare e le cose necessarie possono essere lasciate sulla scrivania. Ma è dotato di un supporto girevole con altezza e inclinazione regolabili per coloro che preferiscono le altre alternative. Con questa attrezzatura, è semplice condurre gli affari da casa. Lo schermo diviso può essere utilizzato per ospitare una riunione Zoom con i partner commerciali da un lato e note, grafici e altre informazioni importanti dall’altro, assicurando che le riunioni funzionino senza intoppi. Per non parlare del fatto che le connessioni HDMI 2.0, Type-C 65 W e DisplayPort del monitor gli consentono di connettersi a una varietà di dispositivi.

Non solo lavoro

Nessuno vuole sentire parlare di tutto il lavoro e non del gioco. Con il monitor ultra-wide 44C1G, una persona può invitare gli amici per una serata al cinema o collegare i propri sistemi di gioco e dispositivi compatibili per vivere un’esperienza diversa dalle altre. Lo schermo da 43,8 pollici assicura che la probabilità di strizzare gli occhi sia notevolmente ridotta. Giocare ai videogiochi sarà ancora più piacevole quando gli amici potranno collegare i loro controller e condividere una parte dello schermo. Questo dispositivo è adatto ai musicisti che amano creare e modificare la propria musica. Non ci saranno più apparecchiature obsolete ingombranti che occuperanno spazio. Tutte le applicazioni e gli strumenti di editing possono essere avviati e aperti da questo unico dispositivo. Lasciando così spazio nell’area di lavoro per altoparlanti, cuffie, un box audio, un laptop, sintetizzatori, e qualsiasi altra cosa che faccia fluire quei succhi creativi.

L’editing di video e foto è molto semplice sul monitor ultra-wide 44C1G, il che lo rende una scelta eccellente. Questo strumento è l’ideale per chiunque abbia una mentalità artistica, imprenditoriale o una combinazione dei due. Il monitor ultra-wide 44C1G di INNOCN fa sembrare la produttività senza sforzo. Questo monitor è disponibile su Amazon e il sito web INNOCN semplifica la vita di molti mentre spinge le persone a trovare il tempo per le cose che contano.

E voi? cosa ne pensate di questo nuovo monitor Super Ultrawide 44C1G? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).